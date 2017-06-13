BAŞAK KOLEJİ U12 İL ŞAMPİYONU

Aydın Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen Kulüpler Arası Basketbol U12 müsabakaları sonucunda Aydın Özel Başak Koleji Basketbol takımı namağlup İl Şampiyonu oldu.

Bu yıl okullar arası Küçük Erkek Birinciliği, Ege Bölge Birinciliği, Türkiye Yarı final İkinciliği ve Türkiye 12’ncisi olan takım Cuma günü oynanan final müsabakasında Aydın Sportif’i 59 – 34 yenerek U12’lerde İl Şampiyonu oldu.

Başak Koleji Beden Eğitimi Zümre Başkanı Ogün Şaban ÖZTÜRK; “Spor adına ilimizde genel başarılara imza attık. Bu başarılarda iyi bir ekip, düzenli ve disiplinli çalışma, iyi bir altyapı çalışmasının olduğunu hedeflerinin önümüzdeki yıllarda Türkiye İl üç derecesi içerisine girmek olduğunu bize bu yolda destek veren herkese teşekkür ederim.” dedi.

(HABER MERKEZİ)