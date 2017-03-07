Başak Koleji Türkiye yarı finallerinde

Antalya’da düzenlenen okullar arası Küçük Erkek Basketbol Bölge Şampiyonasında Aydın’ı temsil eden Özel Başak Koleji, grubundan namağlup birinci olarak çıkarak 25-28 Mart 2017 tarihlerinde Bursa’da yapılacak olan yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Antalya ilinde yapılan grup müsabakalarının ilk maçında Burdur Bahçeşehir Koleji’ni 64 – 18, ikinci maçında Denizli – Basma Sanayi Ortaokulunu 38 – 24 ve son maçında İzmit Edebali Ortaokulunu 57 – 15 mağlup eden Aydın Özel başak Koleji erkek basketbol takımı Türkiye Yarı Finallerine katılmayı hak etti.

Beden Eğitimi Zümre Başkanı Şaban Öztürk, geçen yıllarda yarı final şansını talihsiz bir şekilde kaybettiklerini ama yılmayarak daha çok çalışıp bu sene yarı finallere çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hedeflerinin Bursa’daki yarı finallerde de birinci çıkarak Türkiye finallerine gitmek olduğunu kaydeden Öztürk, bunu başaracak güçte olduklarını söyledi. Öztürk, bu başarıda emeği olan herkese çok teşekkür ettiğini belirtti. (İHA)