Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
06 Nisan 2017
Spor

BAŞAK KOLEJİ TENİS TAKIMI YİNE ŞAMPİYON

Aydın Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen Okullar arası Küçük Erkek Tenis müsabakaları sonucunda bu kategoride son iki yılın şampiyonu Özel Başak Koleji, bu yıl da şampiyonluğu kimseye bırakmadı.
Sırayla Aydın Bahçeşehir Koleji’ni, Ted Ege Koleji’ni ve Kuşadası Bahçeşehir Koleji’ni yenen Aydın Özel Başak Koleji Tenis Takımı 3’üncü yılında da şampiyon oldu.
Aydın’ı 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında İzmir’de yapılacak. Ege Bölge Gruplarında temsil edecek olan Başak Koleji Beden Eğitimi Zümre Başkanı Şaban Öztürk, son yıllarda temelini oluşturmak adına yoğun tempoda çalışan takımın artık meyvelerini vermeye başladığını, bu dalda da sonraki yıllarda şampiyonlukları kimseye bırakmayacaklarını dile getirdi.
(HABER MERKEZİ)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  AYDINSPOR 1923 EVİNDE YİNE KAZANAMADI
Share

BENZER HABERLER

AYDINSPOR 1923, 1461 TRABZON’U AĞIRLIYOR

AYDINSPOR 1923, 1461 TRABZON’U AĞIRLIYOR

Toyran’dan Şampiyonluk Maçı Öncesi Söke spor’a Moral

Toyran’dan Şampiyonluk Maçı Öncesi Söke spor’a Moral

Doğantez’in Aydınspor 1923 macerası kısa sürdü

Doğantez’in Aydınspor 1923 macerası kısa sürdü

Amatör Kulüp Başkanından amatör sevdalıl arına destek

Amatör Kulüp Başkanından amatör sevdalıl arına destek

Üniversitelerarası Basketbol 1. Lig Maçları Kuşadası’nda Başladı

Üniversitelerarası Basketbol 1. Lig Maçları Kuşadası’nda Başladı

MİNİK SATRANÇ ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

MİNİK SATRANÇ ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Fırtına Olasılığı
Perşembe 04/06 80%
Fırtına Olasılığı
Erken saatlerde gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 8°C.
Fırtına Olasılığı
Perşembe 04/06 80%
Fırtına Olasılığı
Erken saatlerde gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 8°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat. Yağmur ihtimali %80.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,7100

  • Euro

    3,9575

  • BIST

    88.728

  • Altın

    149,4465

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE