BAŞAK KOLEJİ TENİS TAKIMI YİNE ŞAMPİYON

Aydın Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen Okullar arası Küçük Erkek Tenis müsabakaları sonucunda bu kategoride son iki yılın şampiyonu Özel Başak Koleji, bu yıl da şampiyonluğu kimseye bırakmadı.

Sırayla Aydın Bahçeşehir Koleji’ni, Ted Ege Koleji’ni ve Kuşadası Bahçeşehir Koleji’ni yenen Aydın Özel Başak Koleji Tenis Takımı 3’üncü yılında da şampiyon oldu.

Aydın’ı 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında İzmir’de yapılacak. Ege Bölge Gruplarında temsil edecek olan Başak Koleji Beden Eğitimi Zümre Başkanı Şaban Öztürk, son yıllarda temelini oluşturmak adına yoğun tempoda çalışan takımın artık meyvelerini vermeye başladığını, bu dalda da sonraki yıllarda şampiyonlukları kimseye bırakmayacaklarını dile getirdi.

(HABER MERKEZİ)