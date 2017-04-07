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07 Nisan 2017
Spor

Başak Koleji Tenis Takımı 3 Yıldır Şampiyonluğu Kaptırmıyor

Aydın Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası Küçük Erkek Tenis müsabakaları sonucunda bu kategoride son iki yılın şampiyonu Özel Başak Koleji, bu yıl da şampiyonluğu kimseye bırakmadı.
Sırayla Aydın Bahçeşehir Kolejini, Ted Ege Kolejini ve Kuşadası Bahçeşehir Kolejini yenen Aydın Özel Başak Koleji Tenis Takımı 3. yılında da şampiyon oldu.
Aydın’ı 11-14 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de yapılacak Ege Bölge Gruplarında temsil edecek olan Başak Koleji Beden Eğitimi Zümre Başkanı Şaban Öztürk, son yıllarda temelini oluşturmak adına yoğun tempoda çalışan takımın artık meyvelerini vermeye başladığını, bu dalda da sonraki yıllarda şampiyonlukları kimseye bırakmayacaklarını dile getirdi. (İHA)

 

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