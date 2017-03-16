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16 Mart 2017
Spor

BAÅžAK KOLEJÄ° SATRANÃ‡ TAKIMI 6. KEZ ÅžAMPÄ°YON

AydÄ±n GenÃ§lik Merkezi SatranÃ§ Salonu’nda yapÄ±lan AydÄ±n KÃ¼Ã§Ã¼kler SatranÃ§ Ligi sona erdi.
4 – 5 – 12 Mart 2017 tarihlerinde yapÄ±lan AydÄ±n KÃ¼Ã§Ã¼kler SatranÃ§ Ligi maÃ§larÄ±na AydÄ±n merkez ve ilÃ§elerinden 26 takÄ±m katÄ±ldÄ±.
MÃ¼sabakalar Ä°sviÃ§re sistemi ile 7 tur Ã¼zerinden oynandÄ±.
TÃ¼rkiye’de ve AydÄ±n ilinde 6. kez dÃ¼zenlenen KÃ¼Ã§Ã¼kler SatranÃ§ Ligi mÃ¼sabakalarÄ±nda Ã–zel BaÅŸak Koleji satranÃ§ takÄ±mÄ± Ã¼st Ã¼ste 6. kez ÅŸampiyon olmayÄ± baÅŸardÄ±.
BarkÄ±n DinÃ§er, Ã‡aÄŸan Erdem BektaÅŸ, Emre Serin, Uygar ÅženyÃ¼z isimli Ã¶ÄŸrencilerden oluÅŸan takÄ±m 2016-2017 sezonunda ÅŸampiyon olarak bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±.
Åžampiyon takÄ±m AydÄ±n’Ä± TÃ¼rkiye finallerinde temsil etme hakkÄ±nÄ± elde etmiÅŸ oldu.
(FÄ°LÄ°Z DÄ°NDAR)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Didimli Ã¶ÄŸretmeni AKUT kurtardÄ±
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