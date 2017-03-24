Başak Koleji final vizesi için Konya’da

Aydın Özel Başak Koleji Küçük Erkekler Basketbol Takımı, 24-28 Mart tarihleri arasında yapılacak Türkiye yarı finalleri için Konya’ya gitti.

Antalya’da yapılan grup maçlarından namağlup çıkarak adını Türkiye yarı finallerine yazdıran Aydın Özel Başak Koleji Küçük Erkekler Basketbol Takımı, Konya’ya da umutlu gitti. Başak Koleji Beden Eğitimi Zümre Başkanı Şaban Öztürk,rakiplerinin de güçlü olduğunu ancak Başak Koleji takımının da elinden gelenin en iyisini yaparak Aydın’ı finale taşımak istediğini ve bunu başaracak güçte olduğunu belirtti. (İHA)