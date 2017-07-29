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29 Temmuz 2017
Spor

Başak Koleji B-sport Yaz Okullarında sertifika heyecanı

Aydın Özel Başak Koleji B-sport Yaz Okullarının ikinci dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika sahibi oldu.
28 Temmuz’da son bulan Aydın Özel Başak Koleji B-sport Yaz Okulları 2. dönemi sertifikaları Başak Koleji konferans salonunda düzenlenen tören ile öğrencilere teslim edildi.
Törende konuşan Başak Koleji Spor Okulları Sorumlusu Şaban Öztürk, “2. dönemi başarıyla sonlandıran öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder, bir sonraki yaz okullarında tekrar birlikte olmayı dileriz” dedi. (İHA)

 

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