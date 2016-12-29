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29 Aralık 2016
Spor

BAŞAK KOLEJİ 7’NCİ ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

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Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen Okullararası Basketbol Küçük Erkek Grup müsabakalarında oynanan maçta Özel Aydın Başak Koleji, Atabey Koleji’ni 74 – 03 yenerek namağlup olarak final grubuna yükseldi.

Bu kategoride daha önce Aydın ili genelinde 4 yıl üst üste şampiyonluk kazanan tek takım olma ünvanına sahip olan Özel Aydın Başak Koleji, son 6 yılda 5 şampiyonluk kazandı ve bu yıl da 7’nci şampiyonluğu kazanmak istiyor.
Özel Aydın Başak Koleji Spor Bölümü Zümre Başkanı Şaban Öztürk, Aydın ilinde basketbola son 8 yılda damga vurduklarını, tüm turnuvalarda şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını, çok disiplinli ve sistemli çalışarak başarıya ulaştıklarını, hedeflerinin Türkiye finalleri olduğunu söyledi. (HABER MERKEZİ)

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