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11 MayÄ±s 2017
Spor

BaÅŸak Koleji 11. Geleneksel SatranÃ§ TurnuvasÄ± sona erdi

AydÄ±n Ã–zel BaÅŸak Kolejinin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen 11. Geleneksel SatranÃ§ TurnuvasÄ±’nda dereceye giren Ã¶ÄŸrenciler Ã¶dÃ¼llendirildi.
6 – 7 MayÄ±s 2017 tarihlerindeÂ 11.si dÃ¼zenlenen ve AydÄ±n Ã–zel BaÅŸak Koleji’nin ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± “Geleneksel BaÅŸak Koleji SatranÃ§ TurnuvasÄ±” AydÄ±n, Ä°zmir ve Denizli illerinden toplam 168 Ã¶ÄŸrencinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸti. DÃ¶rt kategoride dÃ¼zenlenen turnuvada ilk beÅŸ sporcuya kupa ve madalya, ilk on sporcuya madalya verildi.
BaÅŸak Koleji Ã¶ÄŸrencilerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± turnuvada dereceye giren sporcular ve kategorileri ise:
A Kategorisi (2003-2004, 2005-2006 DoÄŸumlular)
OrÃ§un Ege Tuncer – Birinci
Efe BarkÄ±n DinÃ§er – Ä°kinci
Eylem Su DoÄŸan – AltÄ±ncÄ±
B Kategorisi (2007-2008 DoÄŸumlular)
Emre Serin – AltÄ±ncÄ±
Kerem Efe Dalar – Yedinci
C Kategorisi (2009 DoÄŸumlular)
Egemen Acun – Ä°kinci
Denizhan SÃ¶kmen – ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼
Asutay Turgut – BeÅŸinci
Eymen BozbaÅŸ – AltÄ±ncÄ±
Mert SakallÄ±oÄŸlu – Sekizinci
ArÄ±l DalkÄ±lÄ±Ã§ – Onuncu
D Kategorisi (2010 DoÄŸumlular)
Umut Can Ã–zÃ§ine – Onuncu oldu.

(Ä°HA)

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