BaÅŸak Koleji 11. Geleneksel SatranÃ§ TurnuvasÄ± sona erdi

Aydın Özel Başak Kolejinin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Geleneksel Satranç Turnuvası’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

6 – 7 Mayıs 2017 tarihlerinde 11.si düzenlenen ve Aydın Özel Başak Koleji’nin ev sahipliği yaptığı “Geleneksel Başak Koleji Satranç Turnuvası” Aydın, İzmir ve Denizli illerinden toplam 168 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Dört kategoride düzenlenen turnuvada ilk beş sporcuya kupa ve madalya, ilk on sporcuya madalya verildi.

Başak Koleji öğrencilerinin de yer aldığı turnuvada dereceye giren sporcular ve kategorileri ise:

A Kategorisi (2003-2004, 2005-2006 Doğumlular)

Orçun Ege Tuncer – Birinci

Efe Barkın Dinçer – İkinci

Eylem Su Doğan – Altıncı

B Kategorisi (2007-2008 Doğumlular)

Emre Serin – Altıncı

Kerem Efe Dalar – Yedinci

C Kategorisi (2009 Doğumlular)

Egemen Acun – İkinci

Denizhan Sökmen – Üçüncü

Asutay Turgut – Beşinci

Eymen Bozbaş – Altıncı

Mert Sakallıoğlu – Sekizinci

Arıl Dalkılıç – Onuncu

D Kategorisi (2010 Doğumlular)

Umut Can Özçine – Onuncu oldu.