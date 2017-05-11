BaÅŸak Koleji 11. Geleneksel SatranÃ§ TurnuvasÄ± sona erdi

AydÄ±n Ã–zel BaÅŸak Kolejinin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen 11. Geleneksel SatranÃ§ TurnuvasÄ±’nda dereceye giren Ã¶ÄŸrenciler Ã¶dÃ¼llendirildi.

6 – 7 MayÄ±s 2017 tarihlerindeÂ 11.si dÃ¼zenlenen ve AydÄ±n Ã–zel BaÅŸak Koleji’nin ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± “Geleneksel BaÅŸak Koleji SatranÃ§ TurnuvasÄ±” AydÄ±n, Ä°zmir ve Denizli illerinden toplam 168 Ã¶ÄŸrencinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸti. DÃ¶rt kategoride dÃ¼zenlenen turnuvada ilk beÅŸ sporcuya kupa ve madalya, ilk on sporcuya madalya verildi.

BaÅŸak Koleji Ã¶ÄŸrencilerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± turnuvada dereceye giren sporcular ve kategorileri ise:

A Kategorisi (2003-2004, 2005-2006 DoÄŸumlular)

OrÃ§un Ege Tuncer – Birinci

Efe BarkÄ±n DinÃ§er – Ä°kinci

Eylem Su DoÄŸan – AltÄ±ncÄ±

B Kategorisi (2007-2008 DoÄŸumlular)

Emre Serin – AltÄ±ncÄ±

Kerem Efe Dalar – Yedinci

C Kategorisi (2009 DoÄŸumlular)

Egemen Acun – Ä°kinci

Denizhan SÃ¶kmen – ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼

Asutay Turgut – BeÅŸinci

Eymen BozbaÅŸ – AltÄ±ncÄ±

Mert SakallÄ±oÄŸlu – Sekizinci

ArÄ±l DalkÄ±lÄ±Ã§ – Onuncu

D Kategorisi (2010 DoÄŸumlular)

Umut Can Ã–zÃ§ine – Onuncu oldu.