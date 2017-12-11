Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
11 Aralık 2017
Spor

BAL’da Kuşadası galip, Bozdoğan ve Söke mağlup

Bölgesel Amatör Lig 8.Grupta Aydın takımlarından Bozdoğan Belediyespor ve Sökespor haftayı mağlubiyetle, Kuşadasıspor ise galibiyetle kapattı.
BAL 8. Grup 12. Hafta müsabakasında kendi evinde Şuhut Belediye Hisarspor’u ağırlayan Kuşadasıspor rakibini ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 mağlup etti. Sökespor deplasmanda karşılaştığı Sandıklıspor’a son dakikalarda yediği goller ile 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Dün oynanan karşılaşmada ise Bozdoğan Belediyespor, Kale Belediyespor deplasmanından 1-0 mağlubiyetle döndü.
Bu karşılaşmaların ardından ligde Bozdoğan Belediyespor 21, Sökespor 16 puanda kalırken, Kuşadasıspor bu hafta aldığı galibiyetle puanını 20’ye yükseltti.
BAL 8. Grupta birinci devrenin son hafta karşılaşmalarında ise Bozdoğan Belediyespor kendi evinde Ödemişspor’la, Sökespor yine kendi evinde Kale Belediyespor ile, Kuşadasıspor ise deplasmanda Dikili Çandarlıgücü karşısında üç puan mücadelesi verecek. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  BAL’da Aydın takımlarından 1 galibiyet, 2 beraberlik
Share

BENZER HABERLER

BAL’da Kuşadası galip, Bozdoğan ve Söke mağlup

BAL’da Kuşadası galip, Bozdoğan ve Söke mağlup

Aydınspor 1923 Uşak’tan eli boş döndü

Aydınspor 1923 Uşak’tan eli boş döndü

Otizmli çocuklar bu merkezde yeniden hayat buluyor

Otizmli çocuklar bu merkezde yeniden hayat buluyor

Söke yüzme yarışlarına ev sahipliği yapacak

Söke yüzme yarışlarına ev sahipliği yapacak

Efeler Belediyesi’nden Aydınlı milli Atlete 7 bin 500 TL destek

Efeler Belediyesi’nden Aydınlı milli Atlete 7 bin 500 TL destek

BAL’da Aydın takımlarından 1 galibiyet, 2 beraberlik

BAL’da Aydın takımlarından 1 galibiyet, 2 beraberlik

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE
CLOSE