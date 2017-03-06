AYDINSPOR TOKAT DEPLASMANINA GİDİYOR

Son Dakika
Spor Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aydınspor 1923, kendi evinde lider Gümüşhanespor’a 4-0’lık farklı yenildiği maçın ardından, bu hafta Tokat deplasmanına gidiyor.
BENZER HABERLER
Aydın’daki FETÖ soruşturmasında 9 kişi gözaltına alındı
KADINLAR, DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ PANELİ’NDE BULUŞTU
“BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FİKİR SAHİBİ GÜLEN”
“BİLİMSEL VE LAİK EĞİTİM” PANELİ
AYDIN ŞOFÖRLER ODASI GENEL KURULU YAPILDI
Aydın inciri Ortadoğu pazarına açılıyor
Aydın
Dolar
3,7150
Euro
3,9295
BIST
91.045
Altın
146,3415
Güçlü Çezik
Bakan Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki “evet” toplantısının engellenmesi y...
Yekta Güngör Özden
Egemenlik (hakimiyet), ulusun siyasal örgütü devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının...
Erol Ertuğrul
1 Ocak 2016 sabahı telefonuma bir mesaj geldi: “Biricik babamız Mustafa...
Fethi Aytaç
Mustafa´cığım, aziz kardeşim, Bugün 20 Ocak. Aramızdan ayrılışının ...
Beyhan Erdoğan
Aydın Ticaret Odası’nın hazırladığı 2016 tarihli Çıldır Hava Limanı Raporu elime y...
Güner Dokuyucu
Ülkemizin kaderini belirleyecek bir referandum yaklaşıyor. 16 Nisan’da ülkemizin yasama, ...
Salim Savcı
Gazetelerde, televizyonlarda açlıktan ölen insanları gördükçe insan kahrolur.(çok üzülmek...
Işık Cansuyu
Gaz yağını yakmadan, ışık vermez. İçindeki telleri kavuracaksın. Ya da… Havasını b...
Behiç Alparsa
– 2011′ in son günleri… – Bu yıl gitmek için sabırsız, yeni yılın eli ku...
Serbest Köşe
(AYFER ÇEZİK) Eşim Mustafa ÇEZİK’e mektubumdur. Mustafa, 21 Şubat senin d...
Levent Seçer
”Ben,manevi miras olarak hiçbir ayet,hiçbir doğma,hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıy...
Abdülkadir Güler
GİRİŞ: Orta Anadolu toprağı halk ozanlarının harman olduğu yerdir. Bu topraklarda nice ozan...
Kudret Can
Efeler Belediyesi’nin sosyal ve kültürel anlamda toplumcu belediyecilik anlayışı ile ver...
Ayfer Çezik
2016 yılında kişi başına 8,5 kilogram makarna tüketmişiz. Dünyada da makarna tüketiminde 1...
Hüseyin Çetinkaya
İncir meyvesinin besin değeri yüksektir. Meyvelerin bileşimini %30–40 şeker, A, B, C vitamin...
Şükrü Turan Ergün
Değerli Mücadele Okurları, 19 Şubat 2016’da yazdığım şiirimi konuşacak bugünkü yazım....
Didim'de 29-30 Nisan tarihlerinde ülkemizde ilk kez gerçe...
Efeler Belediye Meclisi mart ayı toplantısının ikinci oturumu...
GİRİŞ:
Orta Anadolu toprağı halk ozanlarının harman olduğu...
Muğla’nın Milas ilçesindeki Beşparmak Dağları’nda doğa yü...
Aydın’da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kaps...
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 15 ay önc...
Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aydınspor...
8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeni ile, CHP Aydın İl Kadın...
Aydın Ticaret Odası'nın hazırladığı 2016 tarihli Çıldır Hav...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile, Aydın Ticaret Odas...
"Bilimsel ve Laik Eğitim" konulu panel gerçekleştirildi.
...
Aydın Şoförler Odası ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi 2016 yılı...
Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, gazetemizin 28'in...
Efeler Belediyesi Mart Ayı 2. Olağan toplantısını gerçekl...
İslamcı çevreler tarafından yakından tanınan Gazeteci-yazar...
"BARZANİ BAYRAĞININ TÜRK BAYRAĞI‘NA EŞİTLENMESİ KABUL EDİLEMEZ"
...
1 Mart 1990 tarihinde kurulmuş olan Mücadele Gazetesi, bugün ...
Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) Muh...
Aydın’ın İncirliova ilçesinde iki kişi arasında yaşanan bıç...
© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.