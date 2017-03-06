AYDINSPOR TOKAT DEPLASMANINA GİDİYOR

Spor Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aydınspor 1923, kendi evinde lider Gümüşhanespor’a 4-0’lık farklı yenildiği maçın ardından, bu hafta Tokat deplasmanına gidiyor.

10 Mart 2017 Cuma günü Tokatspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Aydınspor 1923, kötü gidişi durdurmak için deplasmanda puan arayacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma, saat 15.00’te başlayacak.

Bu arada, Aydınspor 1923’ün yeni teknik direktörü ile aldığı başarısız sonuçlar ve son maçta kendi evinde Gümüşhanespor’dan 4 fark yemesine camiada büyük tepki var.

Camiada istifa sesleri yükselmeye başladı.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)