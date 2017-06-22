Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
22 Haziran 2017
Spor

Aydınspor 1923’ün kaptanı Erdi Amed’le anlaştı

Aydınspor 1923’te 5 sene forma giyen ve bir şampiyonluk bir küme düşme üzünütüsü yaşayan Erdi Bakırcı, Diyarbakır’ın 2. Lig ekibi Amedspor’la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Aydınspor 1923’le bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen parası ödenmediği için boşa düşen Erdi Bakırcı’nın yeni takımı belli oldu. Aydınspor 1923’te üst üste 5 sezon forma giyen sol bek oyuncusu Erdi, 3. Lig’de siyah beyazlılarla şampiyonluk yaşarken bir de geçen sezon küme düşme üzüntüsü yaşadı. Efe’de adeta yıllanmış şarap gibi olan Erdi, son sezonda takımda iyi anlamda performans sergileyememiş ve önceki yılları aratmıştı. Zaman zaman stoperde görev yapan ancak asıl mevkii solbek olan Erdi, kaptanlık yaptığı Aydınspor 1923’e hem olaylı hem de küme düşerek duygusal bir şekilde veda etmişti. Geçtiğimiz sezon Aydınspor 1923’te forma giyen Tahir de yeni sezon için Amedspor’la el sıkışmıştı. Erdi de Tahir’den sonra Amed’e imza atan ikinci Aydınspor 1923’lü oyuncu oldu.
2 yıllık imzaladı
Aydınspor 1923 forması ile 183 maça çıkan başarılı sol bek, Efe’de istikrarlı futbolculardan olmayı başardı. Son iki sezondur da takımın kaptanlığını yapan Erdi, siyah beyazlı form aile çıktığı maçlarda 24 sarı 1 de kırmızı kart görürken rakip ağları da 3 kez sarstı. Geçtiğimiz Aydınspor 1923’te kötü bir sezon geçiren ve bir türlü istenileni veremeyen Bakırcı, Diyarbakır ekibi ile iki yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Kuşadalı bisikletçiler doğa için pedal çevirdi

Share

BENZER HABERLER

112 Acil Servis ekipleri de hastanelik oldu

112 Acil Servis ekipleri de hastanelik oldu

7,5 metre uzunluğunda pide yapıldı

7,5 metre uzunluğunda pide yapıldı

30 yıldır baharın coşkusu imece usulüyle yaşanıyor

30 yıldır baharın coşkusu imece usulüyle yaşanıyor

Karacasu’da belediye iş hanında yangın

Karacasu’da belediye iş hanında yangın

Karacasu kan ağlıyor

Karacasu kan ağlıyor

ÇANAKKALE 1915 MÜZE SERGİSİ KARACASU’DA

ÇANAKKALE 1915 MÜZE SERGİSİ KARACASU’DA

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Yarın 06/23 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 35°C. Rüzgâr KD, 10 - 15 km/saat.
Açık
Yarın 06/23 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 19°C. Rüzgâr DKD, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5118

  • Euro

    3,9164

  • BIST

    100.072

  • Altın

    141,3652

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE