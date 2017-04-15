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15 Nisan 2017
Spor

Aydınspor 1923’ten 2. Lig karmasına 3 isim çağrıldı

Milli Takımlar oyuncu havuzunun genişletilmesini amaçlayan çalışma ile Milli Takım antrenörleri tarafından belirlenen 2. Lig futbolcu karmasına Aydınspor 1923 forması giyen Reşo Akın, Gürcan Gözüm ve Oğuzhan Kayar’ın da çağrılması camiada sevince neden oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takım antrenörleri gözetiminde 18-19 Nisan tarihlerinde Antalya’da hazırlık maçları yapacak Spor Toto 2 ve 3. Lig karmalarına seçilen futbolcular açıklandı.

Beyaz ve Kırmızı grupta toplam 36 adet 2. Lig ekibinin birbirleriyle oynadığı maçları sezon başından bu yana takip eden Milli Takım antrenörleri ve TFF bölge antrenörleri 44 kişilik futbolcu ekibini belirledi.

2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Aydınspor 1923’ten de 3 oyuncunun çağrıldığı karmada 4 kaleci, 16 defans, 20 orta saha ve 4 adet forvet oyuncusu yapılan maçlar sonunda milli takımlara seçilme şansı elde edecek.

Manavgat ilçesindeki Emirhan Spor Kompleksinde 2. Lig A,B,C ve D Karmaları olarak 4 takım birbiriyle müsabaka yapacak. Aydınspor 1923’ten genç yetenekler Reşo Akın, Gürcan Gözüm ve Oğuzhan Kayar seçmelerde siyah beyazlıları temsil edecek.
Öte yandan bir diğer 2. Lig ekiplerinden Aydın temsilcisi Nazilli Belediyespor’un Süper Lig ekiplerinin takip ettiği söylenen golcüsü Mert Çapar’ın 2. Lig karması listesinde olmaması ise hayal kırıklığına neden oldu. (İHA)

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