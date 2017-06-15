Aydınspor 1923’te kongre tarihi belli oldu

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Aydınspor 1923 yönetimi aldığı kritik kararla kongre tarihini 3 Temmuz olarak belirledi.

Aydınspor 1923’teki sessiz bekleyiş sona erdi. Siyah beyazlı yönetim toplanarak aldığı kritik kararla kongre tarihini belirledi. Aydınspor 1923 Kulüp Başkanı Hidayet Türen, yönetim olarak aldıkları karar doğrultusunda kongre tarihinin 3 Temmuz Pazartesi saat 18.00 olduğunu açıkladı.

Aydınspor 1923 için her zaman ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade eden başkan Türen, “Aydınspor bir şehir meselesidir. Bu anlamda şehrin dinamikleri başta olmak üzere esnaf, halk, oda ve borsa başkanları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, iş adamları, milletvekilleri, belediye başkanları, Vali gibi şehrin önde gelen isimleri bu takıma destek vermelidir. Biz bugüne kadar elimizden gelen desteği verdik. Bundan sonra da üzerimize düşen bir görev olduğunda da her zaman yapmaya hazırız. Ummadığımız bir şekilde bir küme düşme vakası yaşadık. İnşallah bir daha bu durumlara düşmeyiz. Doğru adım ve kararlarla düştüğümüz yerden kalkar ve üst liglere adım adım tırmanırız. Aydın şehri ve bu taraftar bu ligi hak etmiyor. Aydınspor 1923 için kongremiz şimdiden hayırlı olsun. Yeni yönetimde yer alacak arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar dilerim” dedi. (İHA)