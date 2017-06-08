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08 Haziran 2017
Spor

Aydınspor 1923’lü Gürcan 1. Lige transfer oldu

Spor Toto 3.Lig ekiplerinden Aydınspor 1923’te üç buçuk sezon forma giyen ve bir yıl daha sözleşmesi devam eden ancak alacaklarının federasyona geç yatırılması nedeniyle bonservisi boşa düşen Gürcan Gözüm, TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor’a imza attı.
Aydınspor 1923’ün geçtiğimiz günlerde elinden kaçırdığı genç oyuncu Gürcan Gözüm, 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor’la anlaştı.
26 Nisan’da alacakları nedeniyle kulübü TFF’ye veren ve alacaklarının en geç 26’sına kadar yatırılması gereken Gürcan Gözüm’ün alacakları 29’unda yatınca Gürcan hem paraları hem de bonservisini eline alıp boşa düşmüştü.
Büyükşehir Gaziantepspor’la görüşen ve işi resmiyete bağlayan Gözüm, Aydınspor 1923’e 2014 yılında Aytemiz Alanyaspor’dan transfer edilmişti.

Siyah-beyazlı forma ile toplam 107 farklı maçta boy gösteren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gözüm, siyah beyazlılarda 4 gol atma başarısı gösterdi.

(İHA)

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