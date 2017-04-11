Aydınspor 1923’lü futbolculardan basına boykot

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Aydınspor 1923’ün antrenmanını takip etmek isteyen basın mensupları, futbolcuların talebi üzerine sahaya alınmadı. Futbolcuların takındığı tutum başta yönetim olmak üzere spor camiası tarafından tepkiyle karşılandı.

Geçtiğimiz hafta Etimesgut yenilgisi sonrası Aydın’daki bazı yerel basın kuruluşlarının attığı ‘Ruhsuzlar, Aferin Çocuklar, Efe tat vermiyor’ başlıkları üzerine Aydınspor 1923’lü futbolcular, Cuma günü Menemen Belediyespor ile oynayacağı maçın ilk hazırlık antrenmanında kendi aldıkları kararla basın mensuplarının fotoğraf çekmesini yasakladı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923’te kulüp tarihinde bu zamana kadar uygulanmayan bir ilke imza atıldı. Ligin 30’uncu haftasında Ankara’da oynanan 2-0’lık Etimesgut yenilgisi sonrası yerel basının attığı başlıklara alınganlık yapan futbolcular, bu maçı takip etmek için bin 200 kilometre yol yaparak Ankara’ya giden yerel basın spor muhabirlerine antrenman boykotu uyguladı. Kulüp tarihinde ilk kez gerçekleşen olayda, Menemen Belediyespor maçı hazırlıklarının başlayacağı idmanda muhabirlerin tesislere girmesi futbolcuların kendi aldığı karar doğrultusunda istenmedi.

“Futbolcular Sizi Sahada İstemiyor”

Basının idmana alınmaması kararı ile ilgili konuşan Aydınspor 1923 Kulüp Müdürü Akın Güdücü, “Arkadaşlar sahaya girmeyin. Futbolcular sizi sahada istemiyor. Antrenmanı tellerin dışından takip edin. Fotoğraflarınızı oradan çekin” dedi.

“Böyle Bir Terbiyesizlik Olmaz Olamaz”

Yapılanı doğru bulmadığını dile getiren Kulüp Başkanı Hidayet Türen de, “Bu yapılan durum kesinlikle yanlış. Aydın gibi bir yerde böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü sizler bu memleketin gazetecilerisiniz. İyi olduğunda iyi yazarken kötü olduğunda kötü yazmak suç değildir. Gazeteler yazdıklarında hür olmalıdır. O yazıları üstüne alınanlar da eleştiriye açık olmalılar. Sizler görevinizi yapıyorsunuz. Biz gerekeni neyse yaparız. Böyle bir terbiyesizlik olmaz olamaz. Herkes haddini bilecek. Siz de şahit olacaksınız ben gerekeni yapacağım. Biz kötü günleri geride bırakmaya çalışıyoruz ve bu tür olumsuzluklara da karşıyız. Birlik beraberlik mesajı vermeye devam edelim. Çünkü Trabzon maçında gördük ki kuyumuzu kazmak isteyen onlarca kişi var” dedi. (İHA)