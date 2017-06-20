Aydınspor 1923’de Hüsamettin Artan Aday

Aydınspor 1923 Kulüp Başkanlığı için adaylığını açıklayan iş adamı Hüsamettin Artan, ‘Armamızı düştüğü yerden kaldırıyoruz’ isimli şampiyonluk projesi ve başkan adaylığı açıkladı.

Aydınspor 1923’te 3 Temmuz’da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkanlık için adaylığını açıklayan İş Adamı Hüsamettin Artan, basın toplantısı düzenledi. Keyfiyet Restaurant’ta gerçekleştirilen toplantıda Artan, göreve gelmeleri halinde yapacakları çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. ‘Armamızı düştüğü yerden kaldırıyoruz’ sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Artan, bu sezon için 3. Lig’de şampiyonluk sözü verdi. Şehrin köklü profesyonel takımı olan Aydınspor’un şehrin markası ve vitrini olduğunu ifade eden Artan, “Kulübü kurtarmak adına; ‘Aydınspor Aydınlılarındır’, Aydınspor bu şehrin markası ve aynasıdır’ ‘Armamızı düştüğü yerden kaldırıyoruz’ ortak paydasında bir çıkışla sürdürülebilir büyük Aydınspor projesini’ hazırlayıp kurumsal bir Aydınspor için ortaya çıkmış bulunmaktayız. Öncelikle ben; bu şehrin yönetim kademesinin en üstünde olan Valimizi, çeşitli partilere mensup milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, her türlü siyasi görüşe mensup işadamlarımızı, sivil toplum örgütü liderlerimizi, esnaflarımızı ve spor camiamızı Aydınspor ortak paydasında buluşturacağımıza inandığım için adayım” dedi.

“Her kesimle iş birliği içinde olacağız”

Aydınspor camiasında birlik beraberliği sağlayacaklarını belirten Artan, “Şehir Aydınspor için kenetlenmelidir. Eğer ben ve ekibim Aydınspor bayrağını teslim alır ve iş başına geçebilirsek şehir yönetiminde söz sahibi olan herkes Aydınspor yönetiminin kendilerine bir önceki yönetimlerden daha yakın ve samimi olduğunu hissedecektir. Aydınspor 1923 kulübü siyaset üstü bir yaklaşımla yönetilecek, şehrin yönetimsel dinamiği olan kişi ve kurumların desteğini alabilmek için herkesle ve her kesimle iş birliği içinde olunacaktır. Aydınspor 1923’ün Ankara ve TFF nezdinde güçlü bir lobisinin oluşturulması için lobi faaliyetlerini aralıksız sürdüreceğiz ve düzenli kurumsal ziyaretleri sürekli hale getireceğiz” diye konuştu.

“3. Ligde misafir olacağız”

Artan konuşmasının devamında, “Aydınspor 1923 kesin ve kesin bu sezon 3. Ligde misafir olacaktır. Takımı bu sezon şampiyon yapamadığımız takdirde borcu yoktur yazısı ile birlikte lafı evelemeden gevelemeden kulübü genel kurulda bizden sonraki taliplilere teslim edeceğiz. Ayrıca 3 temmuz seçiminde genel kuruldan yetkiyi alırsak; 4-5 temmuz günü yani “2 gün içinde” takım teknik heyeti ile 5 futbolcumuzun transferini yapıp imzaları atacağız. Aydınspor 1923 yönetimine seçilebilirsek 7 milyonluk bir gelir projesi hayata geçirerek hem borçları sıfırlayıp, hem de takımı şampiyon yapacağız” ifadelerini kullandı. (İHA)