AydÄ±nspor 1923 Yine Kongreye Gidiyor

Spor Toto 3.Lig 3.Grup ekiplerinden AydÄ±nspor 1923 Cuma gÃ¼nÃ¼ yapacak olduÄŸu kongre ile yeni baÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§ecek. Saat 18.00â€™de yapÄ±lacak olan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongrede, siyah-beyazlÄ± ekibin yÃ¶netimi belli olacak.

Spor Toto 2.Ligâ€™den 3.Ligâ€™e kÃ¼me dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nden bu yana aylardÄ±r kongre krizi yaÅŸanan siyah-beyazlÄ± camiada, nihayet yÃ¶netim belli olacak. Mevcut baÅŸkan Hidayet TÃ¼renâ€™in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni yÃ¶netim adayÄ± tek liste halinde kongreye girecek. BaÅŸkan Hidayet TÃ¼renâ€™e rakip olmayacak olan diÄŸer baÅŸkan adaylarÄ± Polat Bora Mersin ve HÃ¼samettin Artan, Hidayet TÃ¼ren yÃ¶netimine destek vereceÄŸi Ã¶ÄŸrenilirken, kongrenin ardÄ±ndan ligin baÅŸlamasÄ±na az bir sÃ¼re kala, yeni sezon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde start alacak. AydÄ±nspor 1923 KulÃ¼p Tesisleriâ€™nde yapÄ±lacak olan kongre saat 18.00â€™de baÅŸlayacak. Ä°lk kongrede Ã§oÄŸunluÄŸun saÄŸlanmasÄ± beklenirken delegelerin de tam kadro kongreye katÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. (Ä°HA)