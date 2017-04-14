AydÄ±nspor 1923 Yine KazanamadÄ±

Son Dakika
Spor Toto. 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup takÄ±mlarÄ±ndan AydÄ±nspor 1923, ligin 32. haftasÄ±nda Ä°zmir deplasmanÄ±nda konuk olduÄŸu Menemen Belediyespor ile 2-2 berabere kaldÄ±.
MaÃ§tan dakikalar:
4. dakikada hÄ±zlÄ± geliÅŸen Menemen Belediyespor ataÄŸÄ±nda Ermanâ€™Ä±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan attÄ±ÄŸÄ± cÄ±lÄ±z ÅŸut yandan dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.
7. dakikada soldan geliÅŸen atakta Haluk ceza sahasÄ±nda 2 kiÅŸiyi Ã§alÄ±mladÄ±ktan sonra arka direÄŸe yerden gÃ¶nderdi, Mustafa Åžen topu boÅŸ aÄŸlara gÃ¶nderdi: 1-0
9. dakikada OÄŸuzhanâ€™Ä±n savunma arkasÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi pasla ceza sahasÄ± iÃ§ersinde buluÅŸan Tahir, topu Amirâ€™in solundan aÄŸlara bÄ±raktÄ±: 1-1
12. dakikada Mustafa Åženâ€™in saÄŸdan getirdiÄŸi topu arka direkte Halukâ€™a aktardÄ±, Halukâ€™un sert vuruÅŸu aÄŸlarla gitmek Ã¼zereyken son anda Ã§Ä±kardÄ±, dÃ¶nen topu Ã–mer kornere attÄ±.
20. dakikada ceza sahasÄ±na doldurulan topu Hikmet kafayla indirdi, topla buluÅŸan Halukâ€™un yerden kÃ¶ÅŸeye vuruÅŸunda kaleci Evrenâ€™in bakÄ±ÅŸlarÄ± arasÄ±nda top filelere gitti: 2-1
25. dakikada Serkan Ã‡alÄ±k sol kanattan getirdiÄŸi topta Ã§aprazdan sert ÅŸutunu kaleci Evren kÃ¶ÅŸede yatarak kontrol etti.
42. dakikada AydÄ±nspor 1923â€™te SÃ¼leymanâ€™Ä±n dokunarak ceza sahasÄ±na Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± topu kapan Ermanâ€™Ä±n sert ÅŸutu Ã¼st direÄŸin hemen Ã¼stÃ¼nden auta Ã§Ä±ktÄ±.
52. dakikada defansÄ±n uzun attÄ±ÄŸÄ± pasla ceza sahasÄ±na giren Vedat, savunmaya Ã§alÄ±mÄ±nÄ± attÄ±ktan sonra dÃ¼zgÃ¼n vurdu: 2-2
69. dakikada Åžamil sol taraftan kale Ã§izgisine paralel ceza sahasÄ± iÃ§ine ortasÄ±nda kaleye giden topu Murat Erdemir kafayla son anda kornere attÄ±.
70. dakikada Ermanâ€™Ä±n sert ortasÄ±nda Mert Hakan, ceza sahasÄ± iÃ§erisinde kafayÄ± vurdu, top Evrenâ€™in kucaÄŸÄ±nda kaldÄ±.
80. dakikada Halukâ€™un saÄŸdan ceza sahasÄ± iÃ§ine yerden gÃ¶ndrdiÄŸi topta Erman mutlak pozisyonda topa dokunamadÄ± ve kademe topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.
Stat: Menemen Ä°lÃ§e
Hakemler: Atilla KaraoÄŸlan xxx, Mehmet Kaan BingÃ¼l xxx, Kemal Elmas xxx
Menemen Belediyespor: Amir xx, Tayfun xx, Efe xx, Mustafa xx, Yasin xx, Samet xx, Murat xx (Ä°brahim dk. 70 x), Haluk xx, Erman xx (Tayfun dk. 81 x), Serkan xx (Abdullah dk. 87 ?), Hikmet xx
Teknik DirektÃ¶r: Suat Kaya
AydÄ±nposr 1923: Evren xxx, Erdi xx, SÃ¼leyman xx, Ä°smail xx (Serkan dk. 78 x), Ã–mer x (Åžamil dk. 46 xx), GÃ¼rcan xx, Vedat xx, OÄŸuzhan xx, Berat Ali xx (Metincan dk. 88), Tahir xx, ReÅŸo xx
Teknik DirektÃ¶r: Mahmut Arslan
Goller: Mustafa (dk. 7), Haluk (dk. 25) (Menemen Belediyespor) Tahir (dk. 9), Vedat (dk. 52) (AydÄ±nspor 1923)
KÄ±rmÄ±zÄ± Kart: Haluk (dk. 90+6) (Menemen Belediyespor)
SarÄ± Kartlar: Ã–mer, Ä°smail, ReÅŸo, SÃ¼leyman, Vedat (AydÄ±nspor 1923) Yasin (Menemen Belediyespor)
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