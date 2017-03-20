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20 Mart 2017
Spor

AYDINSPOR 1923 YİNE FARK YEDİ

Aydınspor 1923’te teknik direktör değişikliğine rağmen kötü gidişat sürüyor.

Bu Pazar Sarıyer deplasmanına giden Aydınspor 1923, İstanbul’dan 3-0’lık yenilgiyle puansız döndü.
Türkiye 2’nci Futbol Ligi Kırmızı Grup’ta İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanan 28’inci hafta karşılaşmasında Sarıyer’in karşısına çıkan Aydınspor 1923 takımı, ilk yarıda kalesinde 3 gol birden gördü ve ikinci yarıda da hiç gol atamayınca, 3-0’lık skora boyun eğdi.
Ali Karatutlu, Adem Şahan ve Mustafa Onur Özgenç hakem üçlüsünün yönettiği maçın golleri 10’uncu dakikada Hakan Soylu, 23 ve 45+2’de Emrah Uzun’dan geldi.
(FİLİZ DİNDAR)

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