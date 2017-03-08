Aydınspor 1923 yeniden Doğantez’e emanet

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923’te teknik direktörlük görevine takımda daha önceden de görev yapan Tolga Doğantez getirildi.

Aydınspor 1923’ün hafta sonu sahasında aldığı 4-0’lık Gümüşhanespor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Necat Gürpınar ile yollar ayrılarak bu göreve takımda daha önce görev yapan Tolga Doğantez getirildi.

Aydınspor 1923 Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada; “Takımımızın teknik direktörlüğüne Tolga Doğantez getirilmiştir. Yeni teknik direktörümüz ve ekibine başarılar diler, Aydınspor 1923 camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz” denildi. (İHA)