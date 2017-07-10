Aydınspor 1923 ve Nazilli Belediyespor’un Grupları Belli Oldu

2017-2018 sezonunda Spor Toto 2. Lig’de mücadele edecek Nazilli Belediyespor ile 3. Lig’e düşen Aydınspor 1923’ün grupları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezinde yapılan kura çekimlerine Nazilli Belediyespor’dan Ahmet Turan katılırken, Aydınspor 1923 kulübünden herhangi bir isim katılmadı. Yapılan kura çekimi sonrasında Nazilli Belediyespor Beyaz Grup’ta ve Aydınspor 1923 3. Grup’ta yer aldı.

27 Ağustos’ta başlayacak olan 2. Lig’de Beyaz Grup’ta mücadele edecek Nazilli Belediyespor’un rakipleri; Silivrispor, Kırklarelispor, Fatih Karagümrük, Pendikspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Altay, Karşıyaka, Nazilli Belediyespor, Fethiyespor, Zonguldak Kömür, Bugsaşspor, Hacettepe, Konya Anadolu Selçuk, Gümüşhane, Niğde Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Şanlıurfaspor oldu.

3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek Aydınspor 1923’ün rakipleri ise, Kocaelispor, Karacabey Birlikspor, Ankara Adliyespor, Utaş Uşakspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Çorum Belediyespor, Kızılcabölükspor, Tekirdağspor, Sultanbeyli Belediyespor, Osmaniyespor, Payasspor, Tarsus İdman Yurdu, Düzyurtspor, Arsinspor, Elaziz Belediyespor, Cizrespor, Karaköprü Belediyespor’dan oluştu. (İHA)