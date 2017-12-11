Aydınspor 1923 Uşak’tan eli boş döndü

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TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta maçında deplasmanda UTAŞ Uşakspor’a konuk olan Aydınspor 1923 karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. UTAŞ Uşakspor bu skorla grubunda liderliğini sürdürdü.
Stat: Bir Eylül
Hakemler: Egemen Artun xxx, Taner İlker Gümrükçüoğlu xxx, Ömer Karakaya xxx
UTAŞ Uşakspor: Ersin xxx, Ahmet xx (İbrahim dk:65 x), Kerem xxx, Doğan Seçkin xxx (Murat dk:75 xx), Nurettin xxx (Oğuzhan dk:89 ?), Halil İbrahim xx (Özgen dk: 80 x), Şahin xx, Ekrem xxx, Ender, Levent xx, Fatih xxx
Yedekler: Yağızcan, Emrah, Selçuk, Yavuz, Özgen, Oğuzhan, İbrahim
Teknik Direktör: Hakan Şapçı
Aydınspor 1923: Ulaş xx, İsmail x, Mesut x (Tuncay Kılıç dk:73 x), Habib xx, Tuncay x (Yusuf dk: 38 xx), İzzet x, Emre x, Artun x, Doğancan x (Emre Akbulut dk: 88 ?), Ömer x, Mikail x
Yedekler: Engin, Emre Akbulut, Anıl, Hasan, Yusuf, Tuncay, Çağlayan
Teknik Direktör: Mehmet Akif Başaran
Goller: Levent d:47, Nurettin d:8 (UTAŞ Uşakspor)
Sarı kartlar: Kerem, Fatih (UTAŞ Uşakspor) Mikail (Aydınspor 1923)
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