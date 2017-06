Aydınspor 1923 kongreye gidiyor

Spor Toto 2. Lig’e veda eden Aydınspor 1923’te yönetimin kongre kararı aldığı öğrenildi.

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Aydınspor 1923’te uzun süredir gündemde olan kongre ile ilgili olarak yönetim kararı açıkladı.

Başkan Hidayet Türen, kongre kararını doğrulayarak; “Bu zamana kadar Aydın’ın markası olan Aydınspor 1923 için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da üzerimize düşen bir görev olduğunda elimizi taşın altına koymaya hazırız. Başkanlığım sürece yaptığımız doğru ve yanlış işlerin sorumluluğu bana aittir. Biz bu takımın yoluna taş değil baş koyduk. Gelin hep birlikte birlik olup bu takımı düştüğü yerden ayağa kaldıralım” diye konuştu.

Açıklamalarında birtakım imalarda bulunan ve Aydınspor 1923 ile kader birliği yapanlara seslenen Başkan Türen, “Aydın’ın ileri gelenleri ile birlikte Aydın şehrine yakışan bir Aydınspor 1923’ü yeniden inşa etmek için artık birlik olma zamanıdır. Bazıları elini taşın altına koymamak için kaçarken, biz yapılması gerekenler için ve bu takımı hak ettiği yerlere ulaşması için ortaya gövdemizi koyduk. Olan oldu. Bu saatten sonra suçlu aramak çok doğru değil. Futbolcu tercihinden antrenör seçimine kadar yaşadığımız bütün olumsuzlukların sorumluluğunu da üzerime alıyorum. Yönetim olarak her zaman iyi niyetliydik ancak tercih hatalarımız bizi bu noktalara getirdi. Bir düşeriz iki kalkarız. Sadece ve sadece destek bekliyor ve verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz” dedi.

“Aydınspor bir şehir meselesidir”

Aydınspor 1923 kulübü adına birlik olma ayağını oluşturmaya ve takıma gerekli desteği vermeye hazırım diyen Türen, diğer adaylara seslenerek, “Diğer aday arkadaşlarımı da birlik olmaya çağırıyorum. Aydınspor için sonuna kadar varım. Birlikten doğacak olan güç ile Aydınspor’u hak ettiği yere nasıl ulaşacağını gelin hep birlikte gösterelim. Artık bu işi uzatmayalım ve daha fazla zaman kaybetmeyelim. Problem çözme ayağından birtakım sorunlar yaşadığımız doğrudur. Bazı konuları hep beraber oturup konuşmamız gerekiyor. Bu zamana kadar söylediğim sözlerimin arkasındayım. Aydınspor bir şehir meselesidir. Aydınspor her zaman bir markadır ve bu markaya daha fazla zarar vermeden bu markayı daha iyi yerlere getirme zamanıdır. Her kesimin desteğine ihtiyacımız var. Ancak bu süreçte krizi doğru yönetmemiz gerekiyor ve acil çözüm planlarını devreye sokmamız gerekiyor” diyerek Aydınlıları Aydınspor için birlik olmaya davet etti. (İHA)