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03 Temmuz 2017
Spor

Aydınspor 1923 kongresinde çoğunluk sağlanamadı

Aydınspor 1923’te uzun süredir beklenen olağanüstü kongre çoğunluk sağlanamadığı için bir hafta sonrasına ertelendi. Yaklaşık 80 üyenin geldiği kongrenin ilk toplantısı 11 Temmuz Salı gününe ertelendi.

Siyah beyazlı taraftarlar da kongre için kulüp binası önünde toplanarak belediye ve mevcut yönetim aleyhinde tezahüratlar attı.

Delegelerin toplanamaması üzerine başkan adayı Hüsamettin Artan adaylıktan çekildiği açıklaması şaşkınlık yarattı.
Geçtiğimiz sezon elim bir şekilde 2. Lig’den 3. Lig’e düşen Aydınspor 1923’te günler öncesinden alınan olağanüstü kongre yapılamadı. 272 üyesi bulunan Aydınspor 1923 kulübünün 137 üyesi kongreye iştirak etmesi gerekirken bu sayı 80’lerde kalınca günlerdir beklenen kongre bir hafta sonrasına ertelendi. Yapılması planlanan seçim için siyah beyazlı taraftalar da Aydınspor 1923 Hüseyin Aksu Spor Tesisleri bahçesinde hazır bulundu. Çoğunluğun sağlanamamasına tepki gösteren taraftarlar özellikle belediye aleyhinde tezahüratlar atıp, seçime gelmeyen üyelerin belediye tarafından işten çıkarılma konusunda da tehdit edildiklerini iddia etti. Üye sayısının çoğalması için bekleme süresinin uzatılmasını talep eden taraftarların baskısı sonuç verdi. Mevcut başkan Hidayet Türen ve başkan adayı Hüsamettin Artan birlikte taraftara açıklama yaptı. Her iki başkan adayı taraftarlara sağduyu çağrısında bulunup yasal bekleme süresini sonuna kadar kullanacaklarını ifade ettiler.

Başkan adayları birlikte poz verdi

Aydınspor 1923 kulüp başkanlığı için adaylığını açıklayan Levent Sabancı ve Hüsamettin Artan ile mevcut başkan Hidayet Türen birliktelik mesajı vererek fotoğraf çektirdi. Gergin geçmesi beklenen kongrede bu görüntüler tansiyonu düşürdü. Üç aday el ele tutuşarak seçimin bir hafta sonrasına ertelendiğini ve bu süre içinde yine Aydınspor 1923’ün menfaatleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Tepki gösterip adaylığını geri çekti
Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve kulüp yöneticilerinden İbrahim Gürdal’a tepki gösteren başkan adayı Hüsamettin Artan, kulüp binası önünde yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini söyledi. Taraftarların ikna etmeye çalıştığı Artan, “Belediye desteği olduğu sürece kim gelirse gelsin biz bu seçimi kazanamayız. Boşuna uğraşmayalım. Bu kongrenin bugün yapılmasını istemiyorlar. O yüzden ben de adaylığımı geri çekiyorum” dedi. (İHA)

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