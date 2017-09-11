Aydınspor 1923 Kazanamadı

TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Aydınspor 1923, 2.hafta karşılaşmasında evinde konuk ettiği Osmaniyespor’la 1-1 berabere kalarak ligde ilk puanını aldı.

Maçtan Dakikalar:

15. dakikada gelişen Osmaniyespor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Emrah Bedir’in sert şutunu kaleci Ulaş son anda kornere tokatladı.

33. dakikada Osmaniyespor’un kullandığı serbest vuruşta Selim’in arka direğe kestiği topa gelişine vuran Enis’in vuruşu yan ağlara çarparak dışarıya çıktı.

47. dakikada Aydınspor 1923’te Mikail’in sağdan kullandığı kornerde Tuncay Öndel’in ön direkteki kafa vuruşu üstten auta gitti.

56. dakikada Soner’in cez sahası içine girip vurduğu sert şutu kaleci Ulaş çıkardı.

72. dakikada kalecinin önde olduğunu fark eden Doğancan yaklaşık 45 metreden yaptığı vuruşu kaleci Süleyman son anda kornere tokatladı.

80. dakikada Hüseyin’in soldan ceza sahası içine açtığı ortada Emrah’ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

90. dakikada Abdülkerim’in sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa iyi yükselen Soner topu ağlarla buluşturdu. 0-1.

90+2. dakikada Ramazan’ın ceza sahası içine doldurduğu topta Uğur boşa çıktı. Kademeden seken topu Habib gelişine vurarak maça dengeyi getirdi. 1-1.

Stat: Adnan Menderes

Hakemler: Erdem Mertoğlu x, Soner Akgün x, Servet Bozkurt x

Aydınspor 1923: Ulaş xx, Ramazan xx, Uğur Çelik xx, İsmail xx, Habib xxx, Tuncay Öndel x, Serkan xx, Artun x (Ceyhun dk. 83 ?), Ömer x, Mikail x (Emre dk. 87 x), Tuncay Kılıç x (Doğancan dk. 60 x)

Teknik Direktör: Yavuz İncedal

Osmaniyespor FK: Süleyman x, Hüseyin x, Kadir x, Rıdvan x (Ozan dk. 87 ?), Emrah x, Selim x (Abdülkerim dk. 74), İlyas x, Soner xxx, Burak x, Enis x (Tufan dk. 62 x), Ahmet x

Teknik Direktör: Durmuş Ali Çolak

Goller: Habib (dk. 90+2) (Aydınspor 1923) Soner (dk. 90) (Osmaniyespor)

Sarı Kartlar: İsmail, Artun, Mikail (Aydınspor 1923) Abdülkerim (Osmaniyespor)