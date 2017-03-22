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22 Mart 2017
Spor

AYDINSPOR 1923, EYÜPSPOR’U AĞIRLAYACAK

Spor Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve son haftalarda peşpeşe aldığı yenilgiler ve puan kayıplarıyla düşme potasına yaklaşan Aydınspor 1923, bu hafta kendi evinde Eyüpspor’u ağırlayacak.

Son teknik direktör değişikliğinin ardından puan kayıpları devam eden Aydınspor 1923, bu hafta Eyüpspor karşısında bu kötü gidişe bir dur demeyi hedefliyor.
Aydınspor 1923’ün yeni teknik patronu Tolga Doğantez, hafta içi düzenlediği basın toplantısında, bu kritik süreci en az puan kaybıyla geçmeleri gerektiğini, bunu başarmak için de camianın birlik ve beraberlik ruhu içerisinde takıma moral desteğine ihtiyaçları olduğunu açıklamıştı.
Doğantez, takımın fiziksel durumunun yeterli olmadığını, antrenman eksiği olduğunu, haftada 2 maç trafiği nedeniyle çok yoğun bir maç trafiğinin ortasında takımı devraldığını belirtti.
Bunların hiçbirisini mazeret olarak söylemediğini vurgulayan Doğantez, bu zorlukları aşacaklarına inandığını, ancak bu konuda yalnızca takıma değil, yönetime, basına ve taraftara da büyük iş düştüğünü, takımı yıpratan, moralini bozan suçlama ve eleştirilerin kimseye birşey kazandırmayacağını, bu tür olumsuz yaklaşımları en azından sezon sonuna bırakmak ve her anlamda pozitif olmak gerektiğini ifade etmişti.
“Sezon bittikten sonra eski defterler açılır, ondan sonra hesap kitap yapılır” diyerek, eleştiriden kaçmayacağını beyan eden Doğantez’in takımı, bu hafta Eyüpspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
Adnan Menderes Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma, 26 Mart 2017 Pazar günü saat 15.00’te başlayacak.
Siyah-Beyazlı takımın oyuncuları, kendi sahalarında taraftarın moral desteğini güçlü bir şekilde arkalarına alarak, ligin 9’uncu sırasındaki rakipleri karşısında şeytanın bacağını kırmayı umut ediyorlar.
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

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