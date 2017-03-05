AYDINSPOR 1923 EVİNDE FARK YEDİ

Spor Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aydınspor 1923, evinde Gümüşhanespor’u ağırladı.

Orta Hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun yönettiği maçta, Serdar İla 1’inci Yardımcı Hakem, Turgut Evran da 2’nci Yardımcı Hakem olarak görev yaptı.

Maçın 4’üncü hakemliğini Murat Orhan yaptı.

Gözlemciliğini Mehmet Kaya’nın yaptığı maçın temsilciliklerini Abdullah Sevinçli ve Adnan Karayel yaptılar.

Adnan Menderes Stadı’nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi takım yeşil sahaya şu kadroyla çıktı:

AYDINSPOR 1923

İLK 11

EVREN ÖZYİĞİT, ERDİ BAKIRCI, İSMAİL HACIHAFIZOĞLU, ÖMER KARANCI, GÜRCAN GÖZÜM, REŞO AKIN, OĞUZHAN KAYAR, VEDAT BUDAK, SÜLEYMAN ÖZDAMAR, NEZİR ÖZER, BERAT ALİ GENÇ

YEDEKLER

ULAŞ GÜLER, BURAK CAN BALCI, MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU, ANIL CAN ÇALIK, ŞAMİL ÜNAL, METİNCAN CİCİ, SERKAN ÖZDEMİR

TEKNİK DİREKTÖR

NECAT GÜRPINAR

Kırmızı-Beyazlı konuk takım Gümüşhanespor ise deplasmanda oynadığı maçta şu kadroyla Aydınspor 1923’ün karşısına çıktı:

GÜMÜŞHANESPOR

İLK 11

HASAN HÜSEYİN AKINAY, SALİH ZAFER KURŞUNLU, ALİ SAKAL, TAŞKIN ÇALIŞ, CEM SULTAN, CUMHUR YILMAZTÜRK, ALİ ÖZGÜN, SÜLEYMAN ÇELİKYURT, MEHMET CANSIN ÇİÇEK, MEHMET MENDERES ÖNKUZU, RIDVAN KOÇAK,

YEDEKLER

YUSUF BALCIOĞLU, SERHAT MERMER, ALPEREN PAK, ZAHİT FINDIK, TANER KOÇ, İSMAİL KÖSE, RAHMİ MUHAMMET AKYAZI

TEKNİK DİREKTÖR

TARIK DAŞGÜN

MAÇIN ÖZETİ

Maçın 45’inci dakikasına kadar her iki takım da gol arayışlarında başarılı olamadı.

Tam ilk yarının golsüz tamamlanması beklenirken, konuk takım Gümüşhanespor, Rıdvan’ın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçmeyi başardı. (Dakika 45)

Golün hemen ardından Gümüşhanespor’da Süleyman çıktı, yerine Taner girdi.

İlk yarı bu sonuçla bitti ve konuk takım Gümüşhanespor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Maçın ikinci yarısının hemen başında Aydınspor 1923’te Süleyman oyundan çıktı ve yerine Serkan girdi (Dakika 46).

Yine siyah-beyazlı takımda 54’üncü dakikada Nezir’in yerine Tahir oyuna girdi.

Gümüşhanespor’da ise 62’nci dakikada Cem oyundan çıktı, yerine Zahit oyuna girdi.

63’üncü dakikada Aydınspor 1923’ten Berat sarı kart gördü.

64’üncü dakikada Aydınspor 1923’ten Ömer oyundan çıktı, yerine Metincan oyuna dahil oldu.

Maçın 75’inci dakikasında Gümüşhanespor’dan Ali Sakal sarı kart gördü.

77’nci dakikada yine Gümüşhanespor’dan Mehmet Menderes’in yerine Serhat oyuna girdi.

Maçın 79’uncu dakikasında Gümüşhanespor Ali Özgün’ün golüyle deplasmanda 2-0 öne geçti.

Golden hemen 1 dakika sonra yine Rıdvan sahneye çıktı ve kendisinin 2’nci, Gümüşhanespor’un 3’üncü golünü atarak takımını deplasmanda 3-0 öne geçirmeyi başardı (Dakika 80).

82’nci dakikada Gümüşhanespor’dan Taner sarı kart gördü.

84’üncü dakikada bu kez Aydınspor 1923’ten Serkan sarı kart gördü.

Maçın 85’inci dakikasında yine Ali Özgün sahneye çıktı ve kendisinin 2’nci, Gümüşhanespor’un 4’üncü golüne imza atarak farkı 4’e çıkardı.

86’ncı dakikada Aydınspor 1923’ten Gürcan sarı kart gördü.

Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca, karşılaşma Aydınspor 1923’ün kendi evinde 4-0’lık farklı yenilgisiyle sona erdi.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)