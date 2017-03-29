Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
29 Mart 2017
Spor

AydÄ±nspor 1923 Etimesgut maÃ§Ä±na hazÄ±rlanÄ±yor

Spor Toto 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup ekiplerinden AydÄ±nspor 1923, hafta sonu BaÅŸkent ekiplerinden Etimesgut Belediyespor ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.
EyÃ¼p maÃ§Ä± sonrasÄ± bir gÃ¼n izin yapan AydÄ±nspor 1923, YÃ¶rÃ¼k Ali Efe Tesisleriâ€™nde haftanÄ±n ilk idmanÄ±nÄ± Teknik Patron Tolga DoÄŸantez yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirdi. Antrenmana EyÃ¼p maÃ§Ä±nÄ±n eksilerini ve artÄ±larÄ±nÄ± oyuncularÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± mini toplantÄ± ile baÅŸlayan DoÄŸantez, Etimesgut maÃ§Ä±nÄ±n da Ã¶nemini anlattÄ±. DoÄŸantez, kalan haftalarda kaza yaÅŸamamak adÄ±na takÄ±mÄ±nÄ± antrenman konusunda hassas davranmasÄ±nÄ± isterken, haftanÄ±n ilk idmanÄ± dÃ¼z koÅŸu, istasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve topla yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar ile son buldu. Antrenmanda sÃ¼rekli olarak futbolcularÄ±nÄ± uyaran DoÄŸantez, Etimesgut maÃ§Ä±na da takÄ±mÄ±nÄ± istekli ve arzulu bir ÅŸekilde hazÄ±rlÄ±yor. Ã–te yandan sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan genÃ§ oyuncu Ã‡aÄŸlayan Menderes dÄ±ÅŸÄ±nda eksik oyuncunun bulunmadÄ±ÄŸÄ± AydÄ±nspor 1923â€™te, maÃ§ hazÄ±rlÄ±klarÄ± da mutlak galibiyet parolasÄ± ile baÅŸladÄ±. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  BAÅžKAN Ã–ZAKCAN'A TEÅžEKÃœR
Share

BENZER HABERLER

DiÅŸ eti kanamasÄ±na karÅŸÄ± dÃ¼zenli aÄŸÄ±z bakÄ±mÄ± ÅŸart

DiÅŸ eti kanamasÄ±na karÅŸÄ± dÃ¼zenli aÄŸÄ±z bakÄ±mÄ± ÅŸart

SÃ¶ke Sanayi EsnafÄ±nÄ±n KavÅŸak Eylemi

SÃ¶ke Sanayi EsnafÄ±nÄ±n KavÅŸak Eylemi

Ã–zakcan’dan Kandil MesajÄ±

Ã–zakcan’dan Kandil MesajÄ±

MEYDANDA KÄ°TAP OKUDUL AR

MEYDANDA KÄ°TAP OKUDUL AR

Ä°ZGÃ–REN’E BÃœYÃœK Ä°LGÄ°

Ä°ZGÃ–REN’E BÃœYÃœK Ä°LGÄ°

AYDIN ANAYASAYI TARTIÅžACAK

AYDIN ANAYASAYI TARTIÅžACAK

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

YaÄŸmur OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
Ã‡arÅŸamba 03/29 50%
YaÄŸmur OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
Erken saatlerde saÄŸanak yaÄŸmur. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 10Â°C.
YaÄŸmur OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
Ã‡arÅŸamba 03/29 50%
YaÄŸmur OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
Erken saatlerde saÄŸanak yaÄŸmur. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 10Â°C. RÃ¼zgÃ¢r ve deÄŸiÅŸken. YaÄŸmur ihtimali %40.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,6521

  • Euro

    3,9317

  • BIST

    89.270

  • AltÄ±n

    147,2118

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

CLOSE