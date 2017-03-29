AydÄ±nspor 1923 Etimesgut maÃ§Ä±na hazÄ±rlanÄ±yor

Spor Toto 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup ekiplerinden AydÄ±nspor 1923, hafta sonu BaÅŸkent ekiplerinden Etimesgut Belediyespor ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.

EyÃ¼p maÃ§Ä± sonrasÄ± bir gÃ¼n izin yapan AydÄ±nspor 1923, YÃ¶rÃ¼k Ali Efe Tesisleriâ€™nde haftanÄ±n ilk idmanÄ±nÄ± Teknik Patron Tolga DoÄŸantez yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirdi. Antrenmana EyÃ¼p maÃ§Ä±nÄ±n eksilerini ve artÄ±larÄ±nÄ± oyuncularÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± mini toplantÄ± ile baÅŸlayan DoÄŸantez, Etimesgut maÃ§Ä±nÄ±n da Ã¶nemini anlattÄ±. DoÄŸantez, kalan haftalarda kaza yaÅŸamamak adÄ±na takÄ±mÄ±nÄ± antrenman konusunda hassas davranmasÄ±nÄ± isterken, haftanÄ±n ilk idmanÄ± dÃ¼z koÅŸu, istasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve topla yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar ile son buldu. Antrenmanda sÃ¼rekli olarak futbolcularÄ±nÄ± uyaran DoÄŸantez, Etimesgut maÃ§Ä±na da takÄ±mÄ±nÄ± istekli ve arzulu bir ÅŸekilde hazÄ±rlÄ±yor. Ã–te yandan sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan genÃ§ oyuncu Ã‡aÄŸlayan Menderes dÄ±ÅŸÄ±nda eksik oyuncunun bulunmadÄ±ÄŸÄ± AydÄ±nspor 1923â€™te, maÃ§ hazÄ±rlÄ±klarÄ± da mutlak galibiyet parolasÄ± ile baÅŸladÄ±. (Ä°HA)