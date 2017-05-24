AydÄ±nspor 1923, Ahmet Dumanâ€™la prensipte anlaÅŸtÄ±

AydÄ±nspor 1923, 3. Ligâ€™e dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan sessiz bekleyiÅŸi yeni teknik direktÃ¶r Ahmet Duman ile anlaÅŸarak bozdu. Siyah beyazlÄ±lar, gelecek sezon iÃ§in tecrÃ¼beli antrenÃ¶r Dumanâ€™la devam etme kararÄ± aldÄ±.

Spor Toto 2. Ligâ€™e sezonun son maÃ§Ä±nda veda ederek kÃ¼me dÃ¼ÅŸen AydÄ±nspor 1923, 3. Ligâ€™de takÄ±mÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ± hocasÄ±yla anlaÅŸtÄ±. Siyah beyazlÄ±lar, Kastamonu 1966â€™yÄ± Ã¶nce BALâ€™dan 3. Ligâ€™e ardÄ±ndan da 2. Ligâ€™e Ã§Ä±karan tecrÃ¼beli antrenÃ¶r Ahmet Dumanla el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Sezon baÅŸÄ±nda ligin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ haftasÄ± sonunda Kastamonu 1966â€™dan ayrÄ±lan ve sezon ortasÄ±nda da 3. Lig ekibi Diyarbekirâ€™le anlaÅŸan efsane hoca, DiyarbakÄ±r ekibiyle de play-off heyecanÄ± yaÅŸadÄ±. Son maÃ§ta Sakaryasporâ€™a yenilerek 2. Ligâ€™in kapÄ±sÄ±ndan dÃ¶nen Duman son yÄ±llardaki baÅŸarÄ±sÄ±na bu sezon da devam etmiÅŸ oldu. AydÄ±nspor 1923 KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼ren, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile yeni sezon iÃ§in tecrÃ¼beli hoca Ahmet Duman ile anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Dumanâ€™Ä±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde AydÄ±nâ€™a gelerek imza atmasÄ± bekleniyor.

BaÅŸarÄ±larÄ± dikkat Ã§ekiyor

Duman, iki sezon Ã¶nce Kastamonu 1966â€™yÄ± BALâ€™dan 3. Ligâ€™e Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± sezonda 20 galibiyet 4 beraberlik ve 2 maÄŸlubiyetle toplam 2,46 puan ortalamasÄ± ile ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±. Duman bir sezon sonra Kastamonu 1966â€™yÄ± 3. Ligâ€™de de ÅŸampiyon yaparak 36 maÃ§ta 22 galibiyet 8 beraberlik, 6 maÄŸlubiyetle ve 2,06 puan ortalamasÄ± ile ekibini 2. Ligâ€™e Ã§Ä±kardÄ±. AynÄ± sezon Duman ve Ã¶ÄŸrencileri TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nda da Ã¶nemli iÅŸlere imza atarak gruplara kalmayÄ± baÅŸardÄ±. Sezon baÅŸÄ±nda 4. Hafta sonunda 2 galibiyet 2 maÄŸlubiyet sonrasÄ± Kastamonu 1966 ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran baÅŸarÄ±lÄ± hoca, devre arasÄ±nda da Diyarbekirsporâ€™a imza attÄ±. Burada da Ã¶nemli iÅŸlere imza atan baÅŸarÄ±lÄ± antrenÃ¶r, takÄ±mÄ±nÄ± play-offa taÅŸÄ±dÄ± ve final maÃ§Ä±nda Sakaryasporâ€™a maÄŸlup olarak 2. Ligâ€™in kapÄ±sÄ±ndan dÃ¶ndÃ¼. (Ä°HA)