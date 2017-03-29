Aydınlı Serhat’tan Türkiye Rekoru

Aydınlı Serhat Demir, katıldığı İşitme Engelliler Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında rekor kırarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun 18 – 19 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara’da organize ettiği İşitme Engelliler Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’na ilimizi temsilen Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Sporcusu Serhat Demir katıldı.

Ankara’da yapılan İşitme Engelliler Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasına katılan 50 sporcu arasından 544.8 puan atan Serhat Demir hem Türkiye rekoru kırdı hem de Türkiye Şampiyonluğu madalyasını boynuna taktı.

Türkiye’de ikincisi düzenlenen şampiyonaya ilk defa katılan Serhat Demir elde etmiş olduğu büyük başarısıyla gurur kaynağı oldu. Aydınlı Serhat, Samsun’da gerçekleştirilecek olan 2017 Deaflympics (İşitme Engelliler Olimpiyatı) yarışmalarına katılmayı hedefliyor.

Rekortmen Serhat Demir ile Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık Antrenörü Fatma Erdoğan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’i makamında ziyaret etti.

Atıcılık Antrenörü Fatma Erdoğan şampiyona hakkında İl Müdürü Bekir Çeker’e bilgi verdi. İl Müdürü Çeker “Sporcumuz Serhat Demir’in ilk defa katıldığı şampiyonada hem Şampiyonluk elde etmesi hem de rekor kırması çok büyük bir başarıdır. Samsun’da gerçekleştirilecek olan 2017 Deaflympics yarışlarına katılabilmesi için İl Müdürlüğümüz olarak gerekli bütün destek verilecektir. Tabi bu yarışlara katılabilmesi için azimli çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. İnşallah sporcumuz hedeflerine ulaşarak bizleri gururlandırır. İl Müdürlüğümüz olarak Gençlik Merkezinde yer alan Atıcılık Salonumuzu yenileyerek sporcularımızın son sistem teknolojik salonda antrenman yapmalarını sağlıyoruz. Bunun neticesinde atıcılık branşındaki başarılı grafiğimiz artmaya devam etmektedir. İlk defa katıldığı Türkiye Şampiyonluğunda birincilik kürsüsüne çıkan ve Türkiye rekoru kıran sporcumuz Serhat’ı ve antrenörümüz Fatma Erdoğan’ı canı gönülden tebrik ediyorum. Önümüzde yapılacak olan şampiyonalarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sporcu Serhat Demir ve Atıcılık Antrenörü Fatma Erdoğan İl Müdürü Bekir Çeker’e vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. (İHA)