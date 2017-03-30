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30 Mart 2017
Spor

AydÄ±nlÄ± Serhat TÃ¼rkiye ÅŸampiyonu oldu

AydÄ±nlÄ± Serhat Demir katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°ÅŸitme Engelliler HavalÄ± Silahlar TÃ¼rkiye ÅžampiyonasÄ±nda rekor kÄ±rarak TÃ¼rkiye Åžampiyonu oldu. Åžampiyon GenÃ§lik Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bekir Ã‡ekerâ€™i makamÄ±nda ziyaret ederek desteklerinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti.
TÃ¼rkiye AtÄ±cÄ±lÄ±k ve AvcÄ±lÄ±k Federasyonuâ€™nun 18 – 19 Mart 2017 tarihleri arasÄ±nda Ankaraâ€™da organize ettiÄŸi Ä°ÅŸitme Engelliler HavalÄ± Silahlar TÃ¼rkiye ÅžampiyonasÄ±na AydÄ±nâ€™Ä± temsilen AydÄ±n GenÃ§lik Hizmetleri ve Spor KulÃ¼bÃ¼ Sporcusu Serhat Demir katÄ±ldÄ±. 50 sporcu arasÄ±ndan 544.8 puan atan Serhat Demir hem TÃ¼rkiye rekoru kÄ±rdÄ± hem de TÃ¼rkiye ÅžampiyonluÄŸu madalyasÄ±nÄ± boynuna taktÄ±.
TÃ¼rkiyeâ€™de ikincisi dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonaya ilk defa katÄ±lan Serhat Demir elde etmiÅŸ olduÄŸu bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±sÄ±yla gurur kaynaÄŸÄ± oldu. AydÄ±nlÄ± Serhatâ€™Ä±n hedefi Samsunâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan 2017 Deaflympics (Ä°ÅŸitme Engelliler OlimpiyatÄ±) yarÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmak. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Mert Ã‡aparâ€™Ä± izleyecekler
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