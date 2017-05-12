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12 Mayıs 2017
Spor

Aydınlı Oğuzhan milli takımda ilk golünü attı

Türkiye U23 Milli Takımı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları B Grubu’ndaki ikinci maçında Umman’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Aydınlı 22 yaşındaki Oğuzhan Kayar milli forma altında çıktığı 7’inci maçında ilk milli golünü attı.
Azal Arena’da oynanan karşılaşmada U23 Milliler 27. dakikada Melih Okutan ve 45+2’de Oğuzhan Kayar ile gol bulurken, Umman’ın gollerini 58. dakikada Taylan Antalyalı (kendi kalesine), 64. dakikada Al Yahyaei ve 73. dakikada (Penaltı) Al Ghassani kaydetti. U23 Milliler’de Muhammed Demirci karşılaşmanın 56. dakikasında ise penaltı atışından yararlanamadı. Türk milli takımı, gruptaki ilk maçında Cezayir’e 2-1 yenilmişti. Türkiye gruptaki son maçını 15 Mayıs Pazartesi günü Filistin ile oynayacak. (İHA)

 

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