Aydınlı dağcılar Sarıkamış zirvesinde

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Türkiye Dağcılık Federasyonu’nca 23-25 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sarıkamış Allahüekber Dağları’ndaki etkinliğe katılan Ay Yıldız Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Üyesi Aydınlı Dağcılar, 3 Bin 120 metrelik zirve de bayrağımızı dalgalandırdı.
Birinci Dünya Savaşı’nda Kars’ı işgalci Rus kuvvetlerinden geri almak için başlatılan harekatta Sarıkamış’ın Allahü Ekber Dağları’nı geçerken -30’u bulan havada 60 bini donarak toplam 74 bin askerimizin şehit düşmesinin yıl dönümünde, gerçekleştirilen etkinliğe Aydınlı doğa tutkunu sporcular duyarsız kalmadı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu’nca gerçekleştirilen Sarı Kamış Şehitlerini anma ve zirve tırmanışı için Ay Yıldız Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları Cem Alpay, Abdullah Bardakçı (Söke) Dursun Ali Saraç, Nalan Yüksel (Kuşadası), Serkan Öztürk, Mücahit Avcı (Aydın)’dan oluşan ekip etkinlikte Aydın’ı temsil etti.
Etkinliğe katılan Aydınlı dağcılar zorlu zirve yürüyüşünde iki geceyi Allah’u Ekber Dağlarında geçirirlerken, zorlu kış koşulları ile zaman zaman mücadele eden dağcılar zirveye ulaşmayı başarmanın mutluluğunu yaşadılar. (İHA)
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|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1- Medipol Başakşehir
|14
|9
|5
|0
|29
|10
|32
|2- Beşiktaş
|14
|9
|5
|0
|26
|11
|32
|3- Galatasaray
|14
|9
|2
|3
|23
|13
|29
|4- Fenerbahçe
|14
|7
|4
|3
|28
|12
|25
|5- Bursaspor
|14
|7
|3
|4
|17
|13
|24
|6- Torku Konyaspor
|14
|6
|5
|3
|19
|14
|23
|7- Osmanlıspor FK
|14
|5
|7
|2
|18
|14
|22
|8- Gençlerbirliği
|14
|4
|7
|3
|13
|8
|19
|9- Antalyaspor
|14
|5
|4
|5
|13
|17
|19
|10- Trabzonspor
|14
|5
|3
|6
|12
|16
|18
|11- Kardemir Karabukspor
|14
|5
|2
|7
|18
|22
|17
|12- Alanyaspor
|14
|5
|2
|7
|21
|26
|17
|13- Akhisar Bld Spor
|14
|4
|4
|6
|10
|17
|16
|14- Kasımpaşa
|14
|4
|3
|7
|15
|22
|15
|15- Gaziantepspor
|14
|3
|2
|9
|14
|24
|11
|16- Çaykur Rizespor
|14
|2
|4
|8
|13
|25
|10
|17- Kayserispor
|14
|2
|3
|9
|11
|24
|9
|18- Adanaspor
|14
|1
|3
|10
|10
|22
|6
|1. Hafta Maçları
|19.08.2016 21:45
|Adanaspor
|1 - 2
|Bursaspor
|20.08.2016 19:30
|Trabzonspor
|2 - 0
|Kasımpaşa
|20.08.2016 19:30
|Çaykur Rizespor
|1 - 1
|Torku Konyaspor
|20.08.2016 21:45
|Beşiktaş
|4 - 1
|Alanyaspor
|21.08.2016 19:30
|Gençlerbirliği
|2 - 0
|Gaziantepspor
|21.08.2016 19:30
|Kayserispor
|0 - 2
|Akhisar Bld Spor
|21.08.2016 21:45
|Medipol Başakşehir
|1 - 0
|Fenerbahçe
|21.08.2016 21:45
|Antalyaspor
|0 - 0
|Osmanlıspor FK
|22.08.2016 21:45
|Galatasaray
|1 - 0
|Kardemir Karabukspor
|2. Hafta Maçları
|26.08.2016 21:45
|Torku Konyaspor
|2 - 2
|Beşiktaş
|26.08.2016 21:45
|Alanyaspor
|2 - 1
|Antalyaspor
|27.08.2016 19:30
|Kasımpaşa
|1 - 1
|Adanaspor
|27.08.2016 21:45
|Gaziantepspor
|1 - 0
|Trabzonspor
|27.08.2016 21:45
|Akhisar Bld Spor
|1 - 3
|Galatasaray
|28.08.2016 19:30
|Kardemir Karabukspor
|3 - 0
|Çaykur Rizespor
|28.08.2016 19:30
|Bursaspor
|0 - 2
|Medipol Başakşehir
|28.08.2016 21:45
|Fenerbahçe
|3 - 3
|Kayserispor
|28.08.2016 21:45
|Osmanlıspor FK
|2 - 2
|Gençlerbirliği
|3. Hafta Maçları
|10.09.2016 17:00
|Medipol Başakşehir
|3 - 1
|Kasımpaşa
|10.09.2016 19:00
|Kayserispor
|1 - 1
|Galatasaray
|10.09.2016 20:00
|Adanaspor
|0 - 0
|Gaziantepspor
|10.09.2016 20:00
|Gençlerbirliği
|0 - 0
|Alanyaspor
|10.09.2016 21:15
|Beşiktaş
|3 - 1
|Kardemir Karabukspor
|11.09.2016 17:00
|Çaykur Rizespor
|1 - 0
|Akhisar Bld Spor
|11.09.2016 17:00
|Trabzonspor
|0 - 2
|Osmanlıspor FK
|11.09.2016 20:00
|Fenerbahçe
|0 - 1
|Bursaspor
|11.09.2016 20:00
|Antalyaspor
|1 - 3
|Torku Konyaspor
|4. Hafta Maçları
|16.09.2016 19:00
|Kardemir Karabukspor
|3 - 2
|Antalyaspor
|16.09.2016 20:00
|Bursaspor
|3 - 1
|Kayserispor
|17.09.2016 18:00
|Alanyaspor
|3 - 0
|Trabzonspor
|17.09.2016 20:30
|Galatasaray
|2 - 0
|Çaykur Rizespor
|18.09.2016 17:00
|Torku Konyaspor
|1 - 1
|Gençlerbirliği
|18.09.2016 17:00
|Osmanlıspor FK
|1 - 0
|Adanaspor
|18.09.2016 19:30
|Gaziantepspor
|0 - 1
|Medipol Başakşehir
|18.09.2016 20:00
|Akhisar Bld Spor
|0 - 2
|Beşiktaş
|19.09.2016 20:00
|Kasımpaşa
|1 - 5
|Fenerbahçe
|5. Hafta Maçları
|23.09.2016 20:00
|Antalyaspor
|0 - 0
|Akhisar Bld Spor
|24.09.2016 13:30
|Medipol Başakşehir
|2 - 2
|Osmanlıspor FK
|24.09.2016 16:00
|Trabzonspor
|1 - 0
|Torku Konyaspor
|24.09.2016 20:00
|Beşiktaş
|2 - 2
|Galatasaray
|25.09.2016 13:30
|Kayserispor
|2 - 1
|Çaykur Rizespor
|25.09.2016 16:00
|Bursaspor
|1 - 0
|Kasımpaşa
|25.09.2016 19:00
|Fenerbahçe
|2 - 1
|Gaziantepspor
|25.09.2016 19:00
|Gençlerbirliği
|2 - 0
|Kardemir Karabukspor
|26.09.2016 20:00
|Adanaspor
|3 - 2
|Alanyaspor
|6. Hafta Maçları
|30.09.2016 20:00
|Akhisar Bld Spor
|0 - 0
|Gençlerbirliği
|01.10.2016 16:00
|Kasımpaşa
|3 - 1
|Kayserispor
|01.10.2016 16:00
|Kardemir Karabukspor
|4 - 0
|Trabzonspor
|01.10.2016 19:00
|Gaziantepspor
|3 - 2
|Bursaspor
|01.10.2016 19:00
|Çaykur Rizespor
|0 - 1
|Beşiktaş
|02.10.2016 16:00
|Galatasaray
|3 - 1
|Antalyaspor
|02.10.2016 16:00
|Alanyaspor
|0 - 5
|Medipol Başakşehir
|02.10.2016 19:00
|Osmanlıspor FK
|1 - 1
|Fenerbahçe
|02.10.2016 19:00
|Torku Konyaspor
|1 - 0
|Adanaspor
|7. Hafta Maçları
|15.10.2016 14:00
|Kasımpaşa
|0 - 0
|Gaziantepspor
|15.10.2016 17:00
|Kayserispor
|0 - 1
|Beşiktaş
|15.10.2016 19:30
|Adanaspor
|1 - 2
|Kardemir Karabukspor
|15.10.2016 20:00
|Gençlerbirliği
|0 - 1
|Galatasaray
|16.10.2016 13:30
|Medipol Başakşehir
|1 - 1
|Torku Konyaspor
|16.10.2016 13:30
|Bursaspor
|0 - 0
|Osmanlıspor FK
|16.10.2016 16:00
|Fenerbahçe
|1 - 1
|Alanyaspor
|16.10.2016 19:00
|Trabzonspor
|0 - 0
|Akhisar Bld Spor
|17.10.2016 19:00
|Antalyaspor
|1 - 1
|Çaykur Rizespor
|8. Hafta Maçları
|21.10.2016 19:00
|Çaykur Rizespor
|2 - 1
|Gençlerbirliği
|21.10.2016 20:00
|Gaziantepspor
|1 - 2
|Kayserispor
|22.10.2016 16:00
|Alanyaspor
|0 - 2
|Bursaspor
|22.10.2016 19:00
|Galatasaray
|0 - 1
|Trabzonspor
|22.10.2016 19:00
|Akhisar Bld Spor
|1 - 0
|Adanaspor
|23.10.2016 13:30
|Kardemir Karabukspor
|0 - 2
|Medipol Başakşehir
|23.10.2016 16:00
|Osmanlıspor FK
|1 - 2
|Kasımpaşa
|23.10.2016 19:00
|Beşiktaş
|3 - 0
|Antalyaspor
|24.10.2016 20:00
|Torku Konyaspor
|0 - 1
|Fenerbahçe
|9. Hafta Maçları
|28.10.2016 20:00
|Gençlerbirliği
|1 - 1
|Beşiktaş
|29.10.2016 13:30
|Gaziantepspor
|3 - 1
|Osmanlıspor FK
|29.10.2016 16:00
|Bursaspor
|2 - 0
|Torku Konyaspor
|29.10.2016 19:00
|Adanaspor
|0 - 1
|Galatasaray
|30.10.2016 13:30
|Medipol Başakşehir
|5 - 1
|Akhisar Bld Spor
|30.10.2016 16:00
|Trabzonspor
|2 - 2
|Çaykur Rizespor
|30.10.2016 19:00
|Fenerbahçe
|5 - 0
|Kardemir Karabukspor
|31.10.2016 20:00
|Kasımpaşa
|2 - 1
|Alanyaspor
|31.10.2016 20:00
|Kayserispor
|0 - 1
|Antalyaspor
|10. Hafta Maçları
|04.11.2016 20:00
|Galatasaray
|1 - 2
|Medipol Başakşehir
|05.11.2016 13:30
|Alanyaspor
|4 - 3
|Gaziantepspor
|05.11.2016 16:00
|Kardemir Karabukspor
|0 - 0
|Bursaspor
|05.11.2016 19:00
|Antalyaspor
|1 - 0
|Gençlerbirliği
|05.11.2016 19:00
|Beşiktaş
|2 - 1
|Trabzonspor
|06.11.2016 13:30
|Çaykur Rizespor
|2 - 2
|Adanaspor
|06.11.2016 16:00
|Osmanlıspor FK
|1 - 1
|Kayserispor
|06.11.2016 19:00
|Akhisar Bld Spor
|1 - 3
|Fenerbahçe
|06.11.2016 19:00
|Torku Konyaspor
|2 - 1
|Kasımpaşa
|11. Hafta Maçları
|19.11.2016 13:30
|Gaziantepspor
|0 - 3
|Torku Konyaspor
|19.11.2016 16:00
|Bursaspor
|0 - 0
|Akhisar Bld Spor
|19.11.2016 19:00
|Adanaspor
|1 - 2
|Beşiktaş
|19.11.2016 19:00
|Osmanlıspor FK
|2 - 0
|Alanyaspor
|20.11.2016 14:00
|Kasımpaşa
|2 - 2
|Kardemir Karabukspor
|20.11.2016 14:00
|Kayserispor
|0 - 2
|Gençlerbirliği
|20.11.2016 20:00
|Fenerbahçe
|2 - 0
|Galatasaray
|21.11.2016 19:00
|Medipol Başakşehir
|2 - 1
|Çaykur Rizespor
|21.11.2016 20:00
|Trabzonspor
|0 - 1
|Antalyaspor
|12. Hafta Maçları
|25.11.2016 20:00
|Alanyaspor
|3 - 0
|Kayserispor
|25.11.2016 20:00
|Galatasaray
|3 - 1
|Bursaspor
|26.11.2016 13:30
|Kardemir Karabukspor
|2 - 0
|Gaziantepspor
|26.11.2016 16:00
|Akhisar Bld Spor
|1 - 0
|Kasımpaşa
|26.11.2016 19:00
|Antalyaspor
|1 - 0
|Adanaspor
|26.11.2016 19:00
|Beşiktaş
|1 - 1
|Medipol Başakşehir
|27.11.2016 16:00
|Gençlerbirliği
|0 - 0
|Trabzonspor
|27.11.2016 19:00
|Çaykur Rizespor
|1 - 5
|Fenerbahçe
|28.11.2016 20:00
|Torku Konyaspor
|1 - 1
|Osmanlıspor FK
|13. Hafta Maçları
|03.12.2016 14:00
|Medipol Başakşehir
|2 - 2
|Antalyaspor
|03.12.2016 19:00
|Fenerbahçe
|0 - 0
|Beşiktaş
|04.12.2016 13:30
|Alanyaspor
|2 - 3
|Torku Konyaspor
|04.12.2016 16:00
|Osmanlıspor FK
|2 - 1
|Kardemir Karabukspor
|04.12.2016 16:00
|Gaziantepspor
|1 - 2
|Akhisar Bld Spor
|04.12.2016 19:00
|Adanaspor
|0 - 2
|Gençlerbirliği
|04.12.2016 19:00
|Kasımpaşa
|1 - 2
|Galatasaray
|05.12.2016 20:00
|Bursaspor
|2 - 1
|Çaykur Rizespor
|05.12.2016 20:00
|Kayserispor
|0 - 1
|Trabzonspor
|14. Hafta Maçları
|09.12.2016 20:00
|Trabzonspor
|4 - 1
|Adanaspor
|10.12.2016 16:00
|Çaykur Rizespor
|0 - 1
|Kasımpaşa
|10.12.2016 19:00
|Beşiktaş
|2 - 1
|Bursaspor
|10.12.2016 19:00
|Gençlerbirliği
|0 - 0
|Medipol Başakşehir
|11.12.2016 13:30
|Kardemir Karabukspor
|0 - 2
|Alanyaspor
|11.12.2016 16:00
|Akhisar Bld Spor
|1 - 2
|Osmanlıspor FK
|11.12.2016 19:00
|Torku Konyaspor
|1 - 0
|Kayserispor
|11.12.2016 19:00
|Galatasaray
|3 - 1
|Gaziantepspor
|12.12.2016 20:00
|Antalyaspor
|1 - 0
|Fenerbahçe
|15. Hafta Maçları
|17.12.2016 16:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Trabzonspor
|17.12.2016 19:00
|Kasımpaşa
|-
|Beşiktaş
|18.12.2016 13:30
|Kardemir Karabukspor
|-
|Torku Konyaspor
|18.12.2016 13:30
|Gaziantepspor
|-
|Çaykur Rizespor
|18.12.2016 16:00
|Adanaspor
|-
|Kayserispor
|18.12.2016 19:00
|Alanyaspor
|-
|Akhisar Bld Spor
|18.12.2016 19:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Galatasaray
|19.12.2016 20:00
|Bursaspor
|-
|Antalyaspor
|19.12.2016 20:00
|Fenerbahçe
|-
|Gençlerbirliği
|16. Hafta Maçları
|24.12.2016 16:00
|Adanaspor
|-
|Medipol Başakşehir
|24.12.2016 19:00
|Beşiktaş
|-
|Gaziantepspor
|25.12.2016 13:30
|Çaykur Rizespor
|-
|Osmanlıspor FK
|25.12.2016 16:00
|Kayserispor
|-
|Kardemir Karabukspor
|25.12.2016 16:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Torku Konyaspor
|25.12.2016 19:00
|Antalyaspor
|-
|Kasımpaşa
|25.12.2016 19:00
|Galatasaray
|-
|Alanyaspor
|26.12.2016 19:00
|Gençlerbirliği
|-
|Bursaspor
|26.12.2016 20:00
|Trabzonspor
|-
|Fenerbahçe
|17. Hafta Maçları
|08.01.2017 21:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Kayserispor
|08.01.2017 21:00
|Gaziantepspor
|-
|Antalyaspor
|08.01.2017 21:00
|Fenerbahçe
|-
|Adanaspor
|08.01.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Galatasaray
|08.01.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Çaykur Rizespor
|08.01.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Beşiktaş
|08.01.2017 21:00
|Kasımpaşa
|-
|Gençlerbirliği
|08.01.2017 21:00
|Bursaspor
|-
|Trabzonspor
|08.01.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Akhisar Bld Spor
|18. Hafta Maçları
|15.01.2017 21:00
|Fenerbahçe
|-
|Medipol Başakşehir
|15.01.2017 21:00
|Kasımpaşa
|-
|Trabzonspor
|15.01.2017 21:00
|Gaziantepspor
|-
|Gençlerbirliği
|15.01.2017 21:00
|Bursaspor
|-
|Adanaspor
|15.01.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Antalyaspor
|15.01.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Beşiktaş
|15.01.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Çaykur Rizespor
|15.01.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Galatasaray
|15.01.2017 21:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Kayserispor
|19. Hafta Maçları
|22.01.2017 21:00
|Adanaspor
|-
|Kasımpaşa
|22.01.2017 21:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Kardemir Karabukspor
|22.01.2017 21:00
|Beşiktaş
|-
|Torku Konyaspor
|22.01.2017 21:00
|Antalyaspor
|-
|Alanyaspor
|22.01.2017 21:00
|Trabzonspor
|-
|Gaziantepspor
|22.01.2017 21:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Bursaspor
|22.01.2017 21:00
|Kayserispor
|-
|Fenerbahçe
|22.01.2017 21:00
|Gençlerbirliği
|-
|Osmanlıspor FK
|22.01.2017 21:00
|Galatasaray
|-
|Akhisar Bld Spor
|20. Hafta Maçları
|05.02.2017 21:00
|Galatasaray
|-
|Kayserispor
|05.02.2017 21:00
|Gaziantepspor
|-
|Adanaspor
|05.02.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Antalyaspor
|05.02.2017 21:00
|Kasımpaşa
|-
|Medipol Başakşehir
|05.02.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Trabzonspor
|05.02.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Gençlerbirliği
|05.02.2017 21:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Çaykur Rizespor
|05.02.2017 21:00
|Bursaspor
|-
|Fenerbahçe
|05.02.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Beşiktaş
|21. Hafta Maçları
|12.02.2017 21:00
|Trabzonspor
|-
|Alanyaspor
|12.02.2017 21:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Gaziantepspor
|12.02.2017 21:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Galatasaray
|12.02.2017 21:00
|Gençlerbirliği
|-
|Torku Konyaspor
|12.02.2017 21:00
|Adanaspor
|-
|Osmanlıspor FK
|12.02.2017 21:00
|Fenerbahçe
|-
|Kasımpaşa
|12.02.2017 21:00
|Kayserispor
|-
|Bursaspor
|12.02.2017 21:00
|Antalyaspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|12.02.2017 21:00
|Beşiktaş
|-
|Akhisar Bld Spor
|22. Hafta Maçları
|19.02.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Medipol Başakşehir
|19.02.2017 21:00
|Kasımpaşa
|-
|Bursaspor
|19.02.2017 21:00
|Gaziantepspor
|-
|Fenerbahçe
|19.02.2017 21:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Kayserispor
|19.02.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Adanaspor
|19.02.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Trabzonspor
|19.02.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Gençlerbirliği
|19.02.2017 21:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Antalyaspor
|19.02.2017 21:00
|Galatasaray
|-
|Beşiktaş
|23. Hafta Maçları
|26.02.2017 21:00
|Bursaspor
|-
|Gaziantepspor
|26.02.2017 21:00
|Kayserispor
|-
|Kasımpaşa
|26.02.2017 21:00
|Gençlerbirliği
|-
|Akhisar Bld Spor
|26.02.2017 21:00
|Adanaspor
|-
|Torku Konyaspor
|26.02.2017 21:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Alanyaspor
|26.02.2017 21:00
|Fenerbahçe
|-
|Osmanlıspor FK
|26.02.2017 21:00
|Beşiktaş
|-
|Çaykur Rizespor
|26.02.2017 21:00
|Antalyaspor
|-
|Galatasaray
|26.02.2017 21:00
|Trabzonspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|24. Hafta Maçları
|05.03.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Medipol Başakşehir
|05.03.2017 21:00
|Galatasaray
|-
|Gençlerbirliği
|05.03.2017 21:00
|Gaziantepspor
|-
|Kasımpaşa
|05.03.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Adanaspor
|05.03.2017 21:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Trabzonspor
|05.03.2017 21:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Antalyaspor
|05.03.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Bursaspor
|05.03.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Fenerbahçe
|05.03.2017 21:00
|Beşiktaş
|-
|Kayserispor
|25. Hafta Maçları
|12.03.2017 21:00
|Adanaspor
|-
|Akhisar Bld Spor
|12.03.2017 21:00
|Bursaspor
|-
|Alanyaspor
|12.03.2017 21:00
|Trabzonspor
|-
|Galatasaray
|12.03.2017 21:00
|Fenerbahçe
|-
|Torku Konyaspor
|12.03.2017 21:00
|Kasımpaşa
|-
|Osmanlıspor FK
|12.03.2017 21:00
|Kayserispor
|-
|Gaziantepspor
|12.03.2017 21:00
|Antalyaspor
|-
|Beşiktaş
|12.03.2017 21:00
|Gençlerbirliği
|-
|Çaykur Rizespor
|12.03.2017 21:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Kardemir Karabukspor
|26. Hafta Maçları
|19.03.2017 21:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Trabzonspor
|19.03.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Gaziantepspor
|19.03.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Fenerbahçe
|19.03.2017 21:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Medipol Başakşehir
|19.03.2017 21:00
|Galatasaray
|-
|Adanaspor
|19.03.2017 21:00
|Beşiktaş
|-
|Gençlerbirliği
|19.03.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Kasımpaşa
|19.03.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Bursaspor
|19.03.2017 21:00
|Antalyaspor
|-
|Kayserispor
|27. Hafta Maçları
|02.04.2017 20:00
|Adanaspor
|-
|Çaykur Rizespor
|02.04.2017 20:00
|Bursaspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|02.04.2017 20:00
|Fenerbahçe
|-
|Akhisar Bld Spor
|02.04.2017 20:00
|Kasımpaşa
|-
|Torku Konyaspor
|02.04.2017 20:00
|Gaziantepspor
|-
|Alanyaspor
|02.04.2017 20:00
|Kayserispor
|-
|Osmanlıspor FK
|02.04.2017 20:00
|Gençlerbirliği
|-
|Antalyaspor
|02.04.2017 20:00
|Trabzonspor
|-
|Beşiktaş
|02.04.2017 20:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Galatasaray
|28. Hafta Maçları
|09.04.2017 20:00
|Torku Konyaspor
|-
|Gaziantepspor
|09.04.2017 20:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Kasımpaşa
|09.04.2017 20:00
|Gençlerbirliği
|-
|Kayserispor
|09.04.2017 20:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Medipol Başakşehir
|09.04.2017 20:00
|Beşiktaş
|-
|Adanaspor
|09.04.2017 20:00
|Antalyaspor
|-
|Trabzonspor
|09.04.2017 20:00
|Alanyaspor
|-
|Osmanlıspor FK
|09.04.2017 20:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Bursaspor
|09.04.2017 20:00
|Galatasaray
|-
|Fenerbahçe
|29. Hafta Maçları
|16.04.2017 20:00
|Adanaspor
|-
|Antalyaspor
|16.04.2017 20:00
|Fenerbahçe
|-
|Çaykur Rizespor
|16.04.2017 20:00
|Gaziantepspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|16.04.2017 20:00
|Kasımpaşa
|-
|Akhisar Bld Spor
|16.04.2017 20:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Torku Konyaspor
|16.04.2017 20:00
|Kayserispor
|-
|Alanyaspor
|16.04.2017 20:00
|Trabzonspor
|-
|Gençlerbirliği
|16.04.2017 20:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Beşiktaş
|16.04.2017 20:00
|Bursaspor
|-
|Galatasaray
|30. Hafta Maçları
|23.04.2017 20:00
|Antalyaspor
|-
|Medipol Başakşehir
|23.04.2017 20:00
|Galatasaray
|-
|Kasımpaşa
|23.04.2017 20:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Bursaspor
|23.04.2017 20:00
|Gençlerbirliği
|-
|Adanaspor
|23.04.2017 20:00
|Torku Konyaspor
|-
|Alanyaspor
|23.04.2017 20:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Osmanlıspor FK
|23.04.2017 20:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Gaziantepspor
|23.04.2017 20:00
|Beşiktaş
|-
|Fenerbahçe
|23.04.2017 20:00
|Trabzonspor
|-
|Kayserispor
|31. Hafta Maçları
|30.04.2017 20:00
|Adanaspor
|-
|Trabzonspor
|30.04.2017 20:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Gençlerbirliği
|30.04.2017 20:00
|Alanyaspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|30.04.2017 20:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Akhisar Bld Spor
|30.04.2017 20:00
|Kayserispor
|-
|Torku Konyaspor
|30.04.2017 20:00
|Fenerbahçe
|-
|Antalyaspor
|30.04.2017 20:00
|Bursaspor
|-
|Beşiktaş
|30.04.2017 20:00
|Kasımpaşa
|-
|Çaykur Rizespor
|30.04.2017 20:00
|Gaziantepspor
|-
|Galatasaray
|32. Hafta Maçları
|07.05.2017 20:00
|Trabzonspor
|-
|Medipol Başakşehir
|07.05.2017 20:00
|Galatasaray
|-
|Osmanlıspor FK
|07.05.2017 20:00
|Antalyaspor
|-
|Bursaspor
|07.05.2017 20:00
|Kayserispor
|-
|Adanaspor
|07.05.2017 20:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Alanyaspor
|07.05.2017 20:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Gaziantepspor
|07.05.2017 20:00
|Beşiktaş
|-
|Kasımpaşa
|07.05.2017 20:00
|Gençlerbirliği
|-
|Fenerbahçe
|07.05.2017 20:00
|Torku Konyaspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|33. Hafta Maçları
|14.05.2017 20:00
|Bursaspor
|-
|Gençlerbirliği
|14.05.2017 20:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Çaykur Rizespor
|14.05.2017 20:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Kayserispor
|14.05.2017 20:00
|Torku Konyaspor
|-
|Akhisar Bld Spor
|14.05.2017 20:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Adanaspor
|14.05.2017 20:00
|Fenerbahçe
|-
|Trabzonspor
|14.05.2017 20:00
|Kasımpaşa
|-
|Antalyaspor
|14.05.2017 20:00
|Gaziantepspor
|-
|Beşiktaş
|14.05.2017 20:00
|Alanyaspor
|-
|Galatasaray
|34. Hafta Maçları
|21.05.2017 20:00
|Kayserispor
|-
|Medipol Başakşehir
|21.05.2017 20:00
|Antalyaspor
|-
|Gaziantepspor
|21.05.2017 20:00
|Adanaspor
|-
|Fenerbahçe
|21.05.2017 20:00
|Galatasaray
|-
|Torku Konyaspor
|21.05.2017 20:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Alanyaspor
|21.05.2017 20:00
|Beşiktaş
|-
|Osmanlıspor FK
|21.05.2017 20:00
|Gençlerbirliği
|-
|Kasımpaşa
|21.05.2017 20:00
|Trabzonspor
|-
|Bursaspor
|21.05.2017 20:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Kardemir Karabukspor
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