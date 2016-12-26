Aydınlı dağcılar Sarıkamış zirvesinde

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nca 23-25 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sarıkamış Allahüekber Dağları’ndaki etkinliğe katılan Ay Yıldız Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Üyesi Aydınlı Dağcılar, 3 Bin 120 metrelik zirve de bayrağımızı dalgalandırdı.

Birinci Dünya Savaşı’nda Kars’ı işgalci Rus kuvvetlerinden geri almak için başlatılan harekatta Sarıkamış’ın Allahü Ekber Dağları’nı geçerken -30’u bulan havada 60 bini donarak toplam 74 bin askerimizin şehit düşmesinin yıl dönümünde, gerçekleştirilen etkinliğe Aydınlı doğa tutkunu sporcular duyarsız kalmadı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nca gerçekleştirilen Sarı Kamış Şehitlerini anma ve zirve tırmanışı için Ay Yıldız Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları Cem Alpay, Abdullah Bardakçı (Söke) Dursun Ali Saraç, Nalan Yüksel (Kuşadası), Serkan Öztürk, Mücahit Avcı (Aydın)’dan oluşan ekip etkinlikte Aydın’ı temsil etti.

Etkinliğe katılan Aydınlı dağcılar zorlu zirve yürüyüşünde iki geceyi Allah’u Ekber Dağlarında geçirirlerken, zorlu kış koşulları ile zaman zaman mücadele eden dağcılar zirveye ulaşmayı başarmanın mutluluğunu yaşadılar. (İHA)