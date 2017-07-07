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07 Temmuz 2017
Spor

Aydınlı atıcılar şampiyonaya damga vurdu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan Trap Türkiye Şampiyonasında Aydınlı atıcılar yine damga vurmayı başardı.
Konya ilinde 30 Haziran – 02 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Trap Türkiye Şampiyonasına Aydını temsilen katılan sporcular madalyalara ambargo koydu.
Selahattin Özer Türkiye Şampiyonu
Yıldız erkekler kategorisinde başarılı atışlarıyla altın madalyanın sahibi Aydınlı Selahattin Özer oldu. Selahattin Özer rakiplerine karşı büyük üstünlük kurarak Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.
Hakan Ören Türkiye Şampiyonu
Altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu olan bir diğer Aydınlı sporcu Hakan Ören oldu. Genç erkekler trap kategorisinde mükemmel atışlarıyla zirvenin sahibi olan Hakan Ören altın madalyayı boynuna taktı.
Bir diğer başarı ise Erdoğan Akkaya’dan geldi. Erdoğan Akkaya yıldız erkekler kategorisinde kıl payı ikinciliği kaybederek bronz madalyanın sahibi oldu ve kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.
Takımlarda Türkiye Şampiyonluğu

Hakan Ören, Atakan Sert ve Mehmet Özer’den oluşan Genç Erkekler takımı 283 puan atarak Türkiye Şampiyonluğu kupasını Aydın’a kazandırdılar. İkinciliği 270 puanla Antalya, üçüncülüğü 22 puanla Konya ili elde etti.
Aydın Atıcılık ve Avcılık İl Temsilcisi Cahit Oktav Sabancı, Türkiye Şampiyonluğu kupasını Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Nurettin Bayram’ı ziyaret ederek takdim etti.
İl Temsilcisi Sabancı, “Zorlu bir şampiyonayı geride bıraktık. Aydın’ı en iyi şekilde temsil ettik. Başarılarımızda en büyük payın genç sporcularımız tarafından olması bizleri mutlu etmektedir. Gençlerimize ayrı önem vererek daha başarılı olmaları için büyük gayret gösteriyoruz. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Şampiyonaya gidiş yolunda üzücü bir olay yaşadık. Sporcumuz İnanç Koyuncu kalp rahatsızlığı geçirerek Konya Devlet Hastanesinde anjiyo oldu. Konya’dan İzmir’e sevk edilen sporcumuz buradan taburcu olarak eski sağlığına kavuştu. Sporcumuzun sağlık durumunun iyi olması bizleri ayrıca mutlu etti” ifadelerini kullandı.
Spor Şube Müdürü Nurettin Bayram, rahatsızlanan Aydınlı sporcu İnanç Koyuncu’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, Aydın’ı en iyi şekilde temsil eden sporcuları tebrik etti. (İHA)

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