Aydınlı Atıcılar Mersin’de 12’den Vurdu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı tarafından geçen hafta Mersin ilinde düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Kupası Atıcılık Trap Türkiye Şampiyonasına” Aydın ili sporcuları hedefi 12’den vurdu.Aydın’ı temsilen yarışmalara katılan sporcularımızdan Yıldız Erkekler Kategorisinde Selahattin Özer Türkiye 1.si,Erdoğan Akkaya, Türkiye 2.si, Genç Erkekler Kategorisinde Mehmet Özer Türkiye 2. si, Büyük Kadınlar Kategorisinde Rabia Özer Türkiye 2.si ve Büyük Erkekler Kategorisinde Güngör Tepe, Mehmet Tuncer ve Levent Sarıtunç’ tan oluşan Aydın Takımı Türkiye 2.si, Veteranlar Kategorisinde ise Cahit Oktav Sabancı Türkiye 5.si oldu.

Oldukça başarılı bir yarışma sergileyen Aydınlı atıcılar gelenek haline getirdikleri başarılarına bir yenisini daha eklediler.İl Temsilcisi Cahit Oktav Sabancı; “Zorlu bir şampiyonada İlimizi temsilen güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şampiyonada 1 altın, 3 gümüş madalya ve Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye 2’incilik kupasını elde ettik. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimize, başarıyı bize yaşatan sporcularımıza ve bizden desteklerini hiç esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Bekir Çeker’e çok teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)