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13 Nisan 2017
Spor

Aydın’dan Muaythai’de 3 Derece Birden

Türkiye Muay Thai Federasyonunun 2017 faaliyet takviminde yer alan ve Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Şehit Polis Fethi Sekin Türkiye Muay Thai Şampiyonasında Aydın’ı temsilen katılan sporcular önemli bir başarıya imza attı.
Aydın’ı temsilen katılan Aydın Kung Fu Spor Kulübü sporcusu Nefise Atalay genç bayan 54 kg. sıkletinde büyük bir başarı göstererek kıl payıyla şampiyonluğu kaçırdı.

Atalay, gümüş madalya kazanarak Türkiye 2’ncisi oldu.

Kuşadası Spor Kulübü sporcusu Ozan Ali Akkılıç büyük erkekler 67 kg’da Türkiye 3’üncüsü, yine Kuşadası Spor Kulübü sporcusu Alperen Biltekin ise genç erkekler 63 kg’de Türkiye 3’üncülüğünü elde etti.

Aydın Muay Thai İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Bayram Keskinkılıç, yaptığı açıklamada; “1700 sporcunun katıldığı çok büyük bir organizasyonda mücadele ettik. Sporcularımız en az 5 maç yaparak başarılı elde ettiler. Rakiplerimiz zorluydu. Ancak buna rağmen iyi derecelerle Aydın’ı temsil ettik. Başarılarımız her geçen gün artarak devam etmektedir. Emeğimizin karşılığını başarılarımızla alıyoruz. Bizlere hiçbir desteği esirgemeyen Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’e teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)

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