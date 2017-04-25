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25 Nisan 2017
Spor

Aydın’dan iki takım zıpkınla balık avında final bileti aldı

Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Türkiye Şampiyonasının Muğla’da yapılan ilk ayağında Aydın Kuşadası Ada Sualtı Spor Kulübü ve Aydın Söke Belediyespor finallere gitmeye hak kazandı.
Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası eleme grubu yarışmalarında ilk finalist kulüpler belli oldu. TSSF Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu yarışmalarının ilk ayağında avladıkları balıklarla en yüksek puanı alan Aydın Kuşadası Ada Sualtı Spor Kulübü birinci olurken, Aydın Söke Belediye Spor takımı da finallere gitmeye hak kazandı.
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören açıklarında 12 sualtı spor kulübünün katıldığı ve 5 saat süren zıpkınla balık avı eleme yarışmalarında sporcular en yüksek puanı alıp Türkiye Şampiyonası finallerine gitmek için denizin altında kıyasıya mücadele etti. Yüksek puanlar getiren en fazla balığı Aydın Kuşadası Ada Sualtı Spor Kulübü avlayarak birinci olurken, ikinci sırada Muğla Bodrum Su Sporları Kulübü, üçüncü ise İzmir Bayraklı Belediye Spor Kulübü oldu.
Finallere gitmeye hak kazanan ilk 8 takım belli oldu
Gerçekleştirilen ilk eleme grubu yarışmalarında, “En usta avcı”nın şampiyon olacağı 7-8 Temmuz’da yapılacak Türkiye Şampiyonası finallerine gitmek için ilk 8’e giren takımlar Aydın Kuşadası Ada Sualtı Spor Kulübü, Muğla Bodrum Su Sporları Kulübü, İzmir Bayraklı Belediye Spor Kulübü, Manisa Yüzme Su Sporları Kulübü, Aydın Söke Belediye Spor Kulübü, İzmir Balçova Belediye Termal Spor Kulübü, İzmir Sado Sualtı Avcıları Spor Kulübü, İzmir Altay Sosyal Dayanışma Spor Kulübü oldu. Finallere gidecek diğer 8 spor kulübü ise, 5-6 Mayıs’ta İstanbul Tuzla’da yapılacak olan Karadeniz ve Marmara bölge takımlarının katılacağı eleme grubu ikinci ayak yarışmalarında belli olacak.
Bireysel sıralamada ilk üç sıralamasında, Aydınlı sporcu 2. oldu
Yarışmalarda bireysel sıralamada en yüksek puanları alan Sabri Kılıç (İzmir Bayraklı Belediye Spor Kulübü) birinci, Hüseyin Taşdibi (Aydın Kuşadası Ada Sualtı Spor Kulübü) ikinci, Bozkurt Ayhan Aydın (Manisa Yüzme Su Sporları Kulübü) üçüncü oldu. (İHA)

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