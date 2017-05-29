Aydın’da sportif faaliyetler değerlendirildi

Aydın’da geçekleştirilen tüm sportif faaliyetler ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılı okulsporları değerlendirildi.

Toplantı Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker başkanlığında, ilçe ve şube müdürleri, il spor dalı temsilcileri, antrenörler, okul sporları ilçe tertip komitesinde yer alan beden eğitimi öğretmenlerinin katılımıyla yapıldı.

Tüm ilçe müdürlerinden ve birim şube müdürlerinden brifing alan İl Müdürü Bekir Çeker yapılan faaliyetler ve önümüzdeki sezon yapılacak sportif faaliyetler hakkındaki konuları ele aldı. Aktif faaliyet gösteren il spor dallarındaki eksiklikler ve bu eksiklikleri gidermek için yapılacak çalışmalar hakkında İl Müdürü Bekir Çeker il temsilcileriyle istişare etti.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker “Türk Sporunun gelişmesinde ve tüm kesimlere yaygınlaştırılmasında her türlü katkıyı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik’e ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çeker, özellikle il spor dalı temsilcilerine yönelik yaptığı konuşmada federasyon başkanları ve yöneticilerinde olduğu gibi il temsilcilerinin de illerde federasyonları temsil ettikleri ve tarafsız olmaları için kulüpler ile herhangi bir bağının olmayacağını vurguladı. İl temsilcilerinin kulüplerde başkanlık, yöneticilik gibi konumlarda hiçbir şekilde görev yapamayacağını belirten Çeker, ayrıca kulüplerin faal branşlarında görev yapan antrenörlerin kesinlikle mevzuata uygun bir şekilde çalıştırılmasını gerektiğini vurguladı. İl Müdürü Çeker, özel spor kulübünün antrenör çalıştırabilmesi için kulüp ile antrenör arasında “antrenör sözleşmesi” ve çalıştırılacak antrenörün en az “2. Kademe antrenörlük belgesinin” olması gerektiğini belirtti.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’in bir diğer gündemindeki madde ise Spor Genel Müdürlüğü’nden gelen talimat doğrultusunda antrenörlerin hiçbir şekilde özel spor salonlarında ya da kulüplerde ek iş yapamayacağını belirtti. Bu hususta başta spor şube müdürü ile ilçe müdürlerini ve il temsilcilerini uyaran İl Müdürü Bekir Çeker böyle bir durum ile karşı karşıya gelindiğinde Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak yasal işlemlerin ivedi bir şekilde yapılacağını belirtti.

Çeker, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle ve Ramazan Bayramının ardından tüm illerde olduğu gibi Aydın’da da yaz spor okullarının büyük bir coşkuyla açılacağını belirtti.

Bu yıl 21 branşta her yıl olduğu gibi ücretsiz faaliyet gösterecek olan yaz spor okullarının Aydın’da binlerce vatandaşa sporu aşılayacağını vurguladı. İl Müdürü Bekir Çeker, aile bireylerinin çocuklarını kesinlikle bir spor branşında yer alması gerektiğini belirtti.

Toplantının bitiminde Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker göreve yeni atanan il spor dalı temsilcilerine başarılar diledi. Aydın’da yapılan sportif faaliyetlerde emeği geçen herkese teşekkür eden Çeker, yeni sezon öncesi yapılacak tüm sportif faaliyetlerde başarılar diledi. (İHA)