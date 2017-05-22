Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
22 MayÄ±s 2017
Spor

AydÄ±n’da plaj voleybolu heyecanÄ± sona erdi

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu tarafÄ±ndan organize edilen ve bu yÄ±l AydÄ±nâ€™da ikincisi gerÃ§ekleÅŸtirilen plaj voleybolu heyecanÄ± oynanan final maÃ§larÄ± ve Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni ile son buldu. Erkeklerde Ukrayna Milli takÄ±mÄ± birincilik ipini gÃ¶ÄŸÃ¼slerken bayanlarda ise ÅŸampiyon Rusya oldu.
TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu tarafÄ±ndan organize edilen ve AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™nin desteÄŸi ile gerÃ§ekleÅŸtirilen plaj voleybolu turnuvasÄ± Pro Beach Tour AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir etabÄ± sona erdi. 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Efeler’deki turnuvaya 9 Ã¼lkeden toplam 36 takÄ±m katÄ±ldÄ±. AtatÃ¼rk Kent MeydanÄ±â€™nda 4 gÃ¼n sÃ¼ren plaj voleybolu Pro Beach Tour AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir EtabÄ± nefes kesen maÃ§lara sahne oldu.
Erkekler ve Bayanlar kategorilerinde toplam 35 takÄ±mÄ±n birincilik iÃ§in mÃ¼cadele ettiÄŸi turnuvada finalde rakibi Ukraynaâ€™ya 2-1 maÄŸlup olan Erkek TÃ¼rk Milli takÄ±mÄ± ikinci oldu. Ukrayna birinciliÄŸi gÃ¶ÄŸÃ¼slerken, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ise SÄ±rbistan Ã¼stlendi. Bayanlarda da TÃ¼rkiye finalde 2-0â€™lÄ±k skorla birinciliÄŸi Rusyaâ€™ya kaptÄ±rÄ±p turnuvanÄ±n ikincisi oldu. Turnuvada bayanlarda Ã‡ek Cumhuriyeti de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ takÄ±m olmayÄ± baÅŸardÄ±. Final etabÄ±nÄ±n NTV Sporâ€™dan canlÄ± yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± turnuvanÄ±n sonunda sporculara toplam 32 bin TL tutarÄ±nda Ã¶dÃ¼l daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca tÃ¶rende ÅŸampiyon olan takÄ±mlara 6 bin, 2â€™inci olan takÄ±mlara 3 bin 500 ve 3â€™Ã¼ncÃ¼ olan takÄ±mlara ise 2 bin 500 TL Ã§ek verildi.
Turnuvada birinci, ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olan takÄ±mlara madalya, kupa ve hediye Ã§ekleri AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸlu, TVF BaÅŸkanvekili Alper Sedat AslandaÅŸ, AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Meclis Ãœyesi ve BaÅŸkanvekili Evrim Karakoz, organizasyonun sponsorlarÄ±ndan olan KahyaoÄŸullarÄ± adÄ±na Cihan KahyaoÄŸulllarÄ± ve KuÅŸadasÄ± AVM yÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± AsÄ±m SÃ¶zer tarafÄ±ndan verildi. Ã–te yandan TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu (TVF) BaÅŸkanvekili Alper Sedat AslandaÅŸ organizasyona katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™na ÅŸÃ¼kran plaketi takdim etti. TÃ¶ren sonunda oyunculara ayrÄ±ca AydÄ±n Ä°nciri ikram edildi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  GERMENCÄ°K 2. SATRANÃ‡ TURNUVASI TAMAMLANDI

Share

BENZER HABERLER

AydÄ±nâ€™da memur adaylarÄ± KPSS’de ter dÃ¶ktÃ¼

AydÄ±nâ€™da memur adaylarÄ± KPSS’de ter dÃ¶ktÃ¼

TÄ°LKÄ°, KILIÃ‡DAROÄžLU’NUN TOPLANTISINA KATILDI

TÄ°LKÄ°, KILIÃ‡DAROÄžLU’NUN TOPLANTISINA KATILDI

ADD’DEN PROTESTO VE Ä°MZA KAMPANYASI

ADD’DEN PROTESTO VE Ä°MZA KAMPANYASI

2. Tales Matematik Festivali finaline 700 Ã¶ÄŸrenci katÄ±ldÄ±

2. Tales Matematik Festivali finaline 700 Ã¶ÄŸrenci katÄ±ldÄ±

Ä°NCÄ°; “UYANIK VE DUYARLI OLACAÄžIZ”

Ä°NCÄ°; “UYANIK VE DUYARLI OLACAÄžIZ”

Ä°NCÄ°’DEN 19 MAYIS MESAJI

Ä°NCÄ°’DEN 19 MAYIS MESAJI

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

AÃ§Ä±k
Pazartesi 05/22 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 10Â°C.
AÃ§Ä±k
Pazartesi 05/22 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 10Â°C. RÃ¼zgÃ¢r ve deÄŸiÅŸken.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,5614

  • Euro

    4,0022

  • BIST

    96.400

  • AltÄ±n

    144,4668

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

-->

CLOSE