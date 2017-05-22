AydÄ±n’da plaj voleybolu heyecanÄ± sona erdi

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu tarafÄ±ndan organize edilen ve bu yÄ±l AydÄ±nâ€™da ikincisi gerÃ§ekleÅŸtirilen plaj voleybolu heyecanÄ± oynanan final maÃ§larÄ± ve Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni ile son buldu. Erkeklerde Ukrayna Milli takÄ±mÄ± birincilik ipini gÃ¶ÄŸÃ¼slerken bayanlarda ise ÅŸampiyon Rusya oldu.

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu tarafÄ±ndan organize edilen ve AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™nin desteÄŸi ile gerÃ§ekleÅŸtirilen plaj voleybolu turnuvasÄ± Pro Beach Tour AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir etabÄ± sona erdi. 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Efeler’deki turnuvaya 9 Ã¼lkeden toplam 36 takÄ±m katÄ±ldÄ±. AtatÃ¼rk Kent MeydanÄ±â€™nda 4 gÃ¼n sÃ¼ren plaj voleybolu Pro Beach Tour AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir EtabÄ± nefes kesen maÃ§lara sahne oldu.

Erkekler ve Bayanlar kategorilerinde toplam 35 takÄ±mÄ±n birincilik iÃ§in mÃ¼cadele ettiÄŸi turnuvada finalde rakibi Ukraynaâ€™ya 2-1 maÄŸlup olan Erkek TÃ¼rk Milli takÄ±mÄ± ikinci oldu. Ukrayna birinciliÄŸi gÃ¶ÄŸÃ¼slerken, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ise SÄ±rbistan Ã¼stlendi. Bayanlarda da TÃ¼rkiye finalde 2-0â€™lÄ±k skorla birinciliÄŸi Rusyaâ€™ya kaptÄ±rÄ±p turnuvanÄ±n ikincisi oldu. Turnuvada bayanlarda Ã‡ek Cumhuriyeti de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ takÄ±m olmayÄ± baÅŸardÄ±. Final etabÄ±nÄ±n NTV Sporâ€™dan canlÄ± yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± turnuvanÄ±n sonunda sporculara toplam 32 bin TL tutarÄ±nda Ã¶dÃ¼l daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca tÃ¶rende ÅŸampiyon olan takÄ±mlara 6 bin, 2â€™inci olan takÄ±mlara 3 bin 500 ve 3â€™Ã¼ncÃ¼ olan takÄ±mlara ise 2 bin 500 TL Ã§ek verildi.

Turnuvada birinci, ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olan takÄ±mlara madalya, kupa ve hediye Ã§ekleri AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸlu, TVF BaÅŸkanvekili Alper Sedat AslandaÅŸ, AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Meclis Ãœyesi ve BaÅŸkanvekili Evrim Karakoz, organizasyonun sponsorlarÄ±ndan olan KahyaoÄŸullarÄ± adÄ±na Cihan KahyaoÄŸulllarÄ± ve KuÅŸadasÄ± AVM yÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± AsÄ±m SÃ¶zer tarafÄ±ndan verildi. Ã–te yandan TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu (TVF) BaÅŸkanvekili Alper Sedat AslandaÅŸ organizasyona katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™na ÅŸÃ¼kran plaketi takdim etti. TÃ¶ren sonunda oyunculara ayrÄ±ca AydÄ±n Ä°nciri ikram edildi. (Ä°HA)