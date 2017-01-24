AydÄ±n Engelli Basketbol TakÄ±mÄ± sezonun ilk yarÄ±sÄ±nÄ± galibiyetle kapadÄ±

Efeler Belediyesiâ€™nin sponsorluÄŸundaki Efeler Belediyesi AydÄ±n Engelliler Spor KulÃ¼bÃ¼ Tekerlekli Sandalye Basketbol TakÄ±mÄ± 2016-2017 sezonunun ilk yarÄ±sÄ±nÄ± galibiyetle kapadÄ±.

Efeler Belediyesi, AydÄ±n Engelliler Spor KulÃ¼bÃ¼ Tekerlekli Sandalye Basketbol TakÄ±mÄ±â€™na maddi ve manevi destek olmaya devam ediyor. Son maÃ§Ä±nÄ± deplasmanda oynayan tekerlekli sandalyenin efeleri Osmaniye 7 Ocak Engelliler Spor KulÃ¼bÃ¼ Tekerlekli Sandalye Basketbol TakÄ±mÄ±’nÄ± 84-54 gibi net bir skor ile maÄŸlup etti. 2016-2017 Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligiâ€™nde bu sezon Efeler Belediyesi adÄ±na mÃ¼sabakalara Ã§Ä±kan takÄ±m, sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda toplamda 11 mÃ¼sabakanÄ±n 7’sinden galibiyet 4’Ã¼nden de maÄŸlubiyet ile ayrÄ±larak ilk yarÄ±yÄ± 4. sÄ±rada tamamladÄ±.

TakÄ±mlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lardan dolayÄ± Efeler Belediyesiâ€™ne teÅŸekkÃ¼r eden AydÄ±n Engelliler Spor KulÃ¼bÃ¼ Mehmet GÃ¼ler, “GenÃ§ ve yetenekli oyunculardan oluÅŸan takÄ±mÄ±mÄ±z ile birlikte 1 haftalÄ±k tatilin ardÄ±ndan 2. yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Ä°kinci yarÄ±da takÄ±mÄ±mÄ±za transfer etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir kaÃ§ sporcu ile geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z 1. Lig’e tekrardan kalÄ±cÄ± olarak Ã§Ä±kabilmek iÃ§in ter dÃ¶keceÄŸiz. Ä°l ve ilÃ§emizin isminin tÃ¼m yurtta duyulmasÄ±na ve bir Ã§ok baÅŸarÄ±ya imza atmamÄ±zda destekleri olan Efeler Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z Mesut Ã–zakcan’a sonsuz teÅŸekkÃ¼r ediyoruz” dedi.

AydÄ±n Engelliler Spor KulÃ¼bÃ¼ Tekerlekli Sandalye Basketbol TakÄ±mÄ±’na 1. Lig yolundaki inanÃ§larÄ±nÄ±n tam olduÄŸunu ifade eden Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Mesut Ã–zakcan, “TakÄ±mÄ±mÄ±z geÃ§en sene katÄ±ldÄ±klarÄ± Balkan ÅžampiyonasÄ±’nda ÅŸampiyon olarak ismimizi dÃ¼nyaya duyurmuÅŸ ve gÃ¶ÄŸsÃ¼mÃ¼zÃ¼ kabartmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°nanÄ±yoruz ki takÄ±mÄ±mÄ±z sezon sonunda hedeflediÄŸi sÄ±rada bitirerek 1. Lig’e Ã§Ä±kacak ve daha nice baÅŸarÄ±lara imza atacaktÄ±r” diye konuÅŸtu.