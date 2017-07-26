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26 Temmuz 2017
Spor

Aydın ekiplerinin fikstürleri belli oldu


Spor 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor ve 3.Lig temsilcisi Aydınspor 1923’ün yeni sezonda oynayacağı maçların takvimi belli oldu.Çekilen fikstüre göre ilk hafta Efe deplasmanda Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor ile karşılaşacak, Naz-Naz ise evinde Kahramanmaraşspor’u ağırlayacak.
Spor Toto 2. Lig’te Aydın’ı temsil edecek tek takım olan Nazilli Belediyespor ve 3.Lig’de mücadele edecek olan Aydınspor 1923’ün 2017-2018 sezonunda oynayacağı maçların fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Beykoz Riva’da yer alan idari merkezindeki Orhan Saka Salonu’nda yapılan kura çekimine Nazilli Belediyespor ‘dan Ahmet Turan katılırken, Aydınspor 1923’ten herhangi bir yönetici katılmadı. Çekilen kura ile 2.Lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor ligin ilk haftasında Kahramanmaraşspor ile kendi seyircisi önünde kozlarını paylaşacak. 3.Lig 3.Grup temsilcilerinden Aydınspor 1923 ise deplasmanda Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor’a konuk olacak. Spor Toto 2 ve 3.Lig’de ilk hafta maçları 27 Ağustos’ta oynanacak. Devre arası tatilinin 17 Aralık’ta başlayıp 20 Ocak’ta son bulacağı ligde sezon sonu ise 5 Mayıs 2018’de oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. (İHA)

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