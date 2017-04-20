Aydın Cumhuriyet İlkokulu şampiyon oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde 7 Eylül İlkokulu’nun düzenlediği İlkokullararası Futbol Turnuvasında Aydın Cumhuriyet İlkokulu şampiyonluğa ulaştı.

Aydın Adnan Menderes 1 nolu yan sahada oynanan final müsabakasında, Aydın Ekrem Çiftçi İlkokulu’nu 1-0 mağlup eden Cumhuriyet İlkokulu turnuvayı şampiyon tamamladı. Maç sonucu şampiyon olan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Maç sonrası gerçekleştirilen ödül töreninde Cumhuriyet İlkokulu’nun şampiyonluk kupasını Aydın Eğitim Bir Sen Başkanı Tevfik Aksoy verdi. Şampiyonluk kupasını kaldıran öğrenciler sevinçlerini aileleri ve öğretmenleri ile paylaştı. (İHA)