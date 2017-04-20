Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
20 Nisan 2017
Spor

Aydın Cumhuriyet İlkokulu şampiyon oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde 7 Eylül İlkokulu’nun düzenlediği İlkokullararası Futbol Turnuvasında Aydın Cumhuriyet İlkokulu şampiyonluğa ulaştı.
Aydın Adnan Menderes 1 nolu yan sahada oynanan final müsabakasında, Aydın Ekrem Çiftçi İlkokulu’nu 1-0 mağlup eden Cumhuriyet İlkokulu turnuvayı şampiyon tamamladı. Maç sonucu şampiyon olan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.
Maç sonrası gerçekleştirilen ödül töreninde Cumhuriyet İlkokulu’nun şampiyonluk kupasını Aydın Eğitim Bir Sen Başkanı Tevfik Aksoy verdi. Şampiyonluk kupasını kaldıran öğrenciler sevinçlerini aileleri ve öğretmenleri ile paylaştı. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Söke’de Egemenlik Haftası Satranç Turnuvası
Share

BENZER HABERLER

ESKKK 2016’da Aydın ve Muğla esnafına 640 milyon kredi kullandırdı

ESKKK 2016’da Aydın ve Muğla esnafına 640 milyon kredi kullandırdı

Ege’nin otları her derde deva

Ege’nin otları her derde deva

Tütün ihracatçıları kaçakla etkin mücadele istiyor

Tütün ihracatçıları kaçakla etkin mücadele istiyor

Denizli’de hırsızlık yaptılar, Aydın’da yakalandılar

Denizli’de hırsızlık yaptılar, Aydın’da yakalandılar

8. ALAÇATI OT FESTİVALİ’NE ZİYARETÇİ AKINI

8. ALAÇATI OT FESTİVALİ’NE ZİYARETÇİ AKINI

Yardımsever görünen istismarc ılar engellileri isyan ettirdi

Yardımsever görünen istismarc ılar engellileri isyan ettirdi

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur
Bugün 04/21 80%
Yağmur
Yağmur. En yüksek 16°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat. Yağmur ihtimali %80. Yaklaşık ~ 12 mm yağmur yağışı.
Kapalı
Bugün 04/21 20%
Kapalı
Bulutlu. En düşük 9°C. Rüzgâr ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6422

  • Euro

    3,9040

  • BIST

    92.039

  • Altın

    150,0149

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE