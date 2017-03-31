Aydın bir Türkiye Şampiyonasına daha ev sa hipliği yapıyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen Spor Toto U16 Kulüpler Ligi Atletizm Finalleri 01-02 Nisan 2017 tarihlerinde Aydın ilinde gerçekleştirilecek.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, yarın Efeler Kardeşköy Atletizm Stadında başlayacak olan final yarışmalarına 24 kız takımı, 23 erkek takımı ve yaklaşık 470 sporcu katılacak. Aydın’ı kız ve erkek takımlarında Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü temsil edecek.

01 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 13.00’da başlayacak yarışlarda kızlar kategorisi; sırıkla atlama, gülle atma, 100 m. engelli, çekiç atma, 100 m, üç adım atlama, 1500 m, 300 m yarışmalarında mücadele edecekler. Erkekler ise; çekiç atma, uzun atlama, 100 m. engelli, gülle atma, 100 m, yüksek atlama, 1500 m ve 300 m. yarışmalarında ter dökecekler.

02 Nisan 2017 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak yarışlarda kızlar kategorisi; cirit atma, yüksek atlama, 300 m. engelli, disk atma, uzun atlama, 800 m ve 4×100 m. bayrak yarışında mücadele edecekler. Erkekler kategorisi; sırıkla atlama, disk atma, üç adım atlama, 300 m. engelli, cirit atma, 800 m ve 4×100 m. bayrak yarışında ödül kürsüsüne çıkabilmek için kıyasıya mücadele edecekler.

İki gün sürecek yarışlar neticesinde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından derece elde eden kulüplere kupa, sporculara da madalya takdim edilecek.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, Spor Toto U16 Kulüpler Ligi Atletizm Finallerine katılacak tüm takımlara ve sporculara başarılar diledi. (İHA)