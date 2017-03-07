Atatürk için yola çıkan bisikletçi kadınlardan Özakcan’a ziyaret

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak isteyen dört kadın, bisikletleriyle Muğla’dan İzmir’e doğru yola çıktı. 6 Mart Pazartesi günü ‘Atam Seninle Özgürüz’ sloganı ile pedallamaya başlayan kadınların bisiklet turu 8 Mart’ta İzmir’de son bulacak.

Bisiklet turları sırasında Aydın’ın Efeler ilçesinden de geçen Yasemin Duygulu, Sevgi Kirak, İrem Tıkıroğlu ve Zehra Erbil Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Özakcan, bisikletçi kadınları özgüvenlerinden dolayı tebrik ederek, “Kadınlarımız çağdaş Türkiye’nin aydınlık yüzleri olarak, farkındalık oluşturmak amacıyla zorlu bir yolculuk yapıyorlar. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlarımıza sunduğu, kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkından, kadın erkek eşitliğine ve kadınlarımızın özgürlüğüne kadar olan şart ve imkanları hatırlatarak sahip çıkmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemişler. Kendilerini cumhuriyetimize sahip çıkmaları ve özgüvenlerinden dolayı kutluyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Bisikletçi kadınlara ziyaret sonunda gül takdim eden Başkan Özakcan, Efeler Belediyesi tarafından hazırlatılan bufflardan hediye etti.

Ziyaret sonrasında belediye meclisi toplantı salonunda, belediye çalışanı kadınlarla buluşan 4 bisikletçi kadın düzenledikleri bisiklet etkinliği ile ilgili bilgiler verdi. Arkadaşları adına açıklama yapan Yasemin Duygulu, “Ülkemiz zor bir dönemin içerisinde bulunuyor. Kadının Türkiye’deki özgürlüğü için minnet duyulacağı tek insan olan Mustafa Kemal Atatürk için Muğla’dan İzmir’e doğru yola çıktık Etkinliğimizi hiçbir destek almadan, 8 Mart Çarşamba günü İzmir Alsancak’ta bulunan Atatürk Müzesi’ne vararak tamamlayacağız. Etkinliğimizdeki amaçlardan biri belediyeleri ve özellikle çalışan kadınları ziyaret edip, onlara bireysel özgürlüğün simgesi olan bisikleti anlatmak. Kadınlarımızın ulaşımda bisikleti kullanmaları için örnek olmak istiyoruz. Bir defa bisiklete dokunduğunuzda ne adar mutlu olacağınızı hissedeceksiniz Kendimizi ‘artı 42’ olarak nitelendirdik. Asla ‘bizim yaşımız geçti’ diye hiçbir kadın düşünmemeli. Bunu hem çocuklarımıza örnek olmak hem de spor yaparak fazla kilolarınızdan kurtulmak olarak düşünün. Bisikletin üzerine bir şekilde binin ve özgürlüğün tadını çıkartın” diye konuştu.

Belediye çalışanları ile bir süre sohbet eden kadınlar daha sonra İzmir’e doğru yola çıktı. (İHA)