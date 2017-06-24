ARTAN; “ZAMAN ALEYHİMİZE İŞLİYOR”

Aydınspor 1923’ün başkan adayı Hüsamettin Artan kongre süreci ile ilgili olarak bazı açıklamalarda bulundu.

1. toplantının yapılacağı 3 Temmuz’da kongre için yeterli çoğunluğun sağlanmasını temenni eden Artan “Zaman Aydınspor 1923’ün aleyhine işliyor” dedi.

“BU İŞ 11 TEMMUZ’A SARKMAMALI”

Aydınspor 1923 kongresinin 3 Temmuz’da yeterli çoğunluk sağlanarak toplanmasını arzu ettiğini belirten Artan; “Bilindiği üzere 3. Lig’de şampiyonluk arenasında rakibimiz olacak bir çok takım transferlerini neredeyse bitirdi. Biz ise yönetim seçmeye çalışıyoruz. Bu işlerde nakit kadar vakit de önemlidir. Bu açıdan Aydınspor 1923’ün sezona daha hazır olabilmesi için kamp sürecini de dikkate alarak kongrenin 11 Temmuz’a sarkmaması gerekir.” dedi.

Aydınspor 1923’e başkan seçilmesi durumunda A, B, C planlarının hazır olduğunun altını çizen Artan; “Bu işler vakit, nakit, ekip işi. Aydınspor 1923’e başkan seçildiğimiz andan itibaren eylem planımızı hazırladık. Bütün yapacağımız işleri öncelik sırasına göre “saatlik”, “günlük”, “haftalık” ve “aylık” şeklinde planladık. Çalışma ekibimiz bir yandan bu işleri tamamlarken, bir ekibimiz de transfer piyasasını yakından takip ediyor.” dedi.