Anadolu Yıldızlar Ligi judo il karması seçmeleri yapıldı

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Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilene “Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Karması Seçmeleri” Efeler Mimar Sinan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.
Anadolu Yıldızlar Ligi talimatına göre 2003, 2004 ve 2005 doğumlu sporcular ile 2016 vizeli okul veya kulüp vizeli sporcular müsabakalara katılabildi. Judo İl Karması Seçmelerine il genelinden 23 erkek, 14 bayan sporcu olmak üzere 37 sporcu katıldı.
Yapılan müsabakalar sonucunda; erkekler 30 kg.da 1’inci Gürkan Tuna, 34 kg.da 1’inci Ömer Altıntaş, 2’nci Mehmet Can Tekin, 38 kg.da 1’inci Ahmet Bilal Bozkurt, 2’nci Serhat Uslanmaz, 3’üncü Mert Akıncı, 42 kg.da 1’inci Hakkı Işık, 2’nci Nejat Karabacak, 3’üncü Hidayet Işık, 46 kg.da 1’inci Muhammet Enes Asacak, 2’nci İlhan Geldegül, 3’üncü Halil Berke Erdem, 50 kg.da 1’inci Mehmet Can Parlak, 55 kg.da 1’inci Necati Fışgın, 2’nci Muhammet Bayındır, 3’üncü Samet Akkaş, 3’üncü Kamil Taşdelen, 60 kg.da 1’inci Fettah Kaynar, 2’nci Eray Karademir, +66kg.da 1’inci Kürşat Talha Vapur, 2’nci İbrahim Arıkoğlu, 3’üncü Necati Emre Akarcan ve yine 3’üncü Yiğit Yağcı oldu.
Bayanların müsabakasında ise; 32 kg.da 1’inci Buse Kobaç, 36 kg.da 1’inci Berivan Saray, 44 kg.da 1’inci Büşra Çakır, 2’nci Sıla Güneş Demir, 48 kg.da 1’inci Pınar Öztürk, 2’nci Gönül Cambaz, 3’üncü Cemile Çalışkan, 3’üncü Beyza Dingil, 52 kg.da 1’inci Simge Pınar, 2’nci Dilara Arslan, 3’üncü Yağmur Çaçıroğlu, 57 kg.da 1’inci Raife Taşdemir, 63 kg.da 1’inci Hatice Vandemir, 2’nci Betül Akkurt oldu.
Aydın’ı Temsil Edecek Judo İl Karması Seçmesi Belli Oldu
Yapılan müsabakalar sonucundan erkekler ve bayanlarda sıkletlerinde 1’inci olan sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakalarında Aydın’ı temsil edecek. Erkeklerde sıkletlerinde 1’inci olan 9 sporcu, bayanlarda sıkletlerinde 1’inci olan 7 sporcu Aydın’ı 21 – 22 Ocak 2017 tarihlerinde Kütahya’da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakalarında temsil edecek. (HABER MERKEZİ)
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|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1- Medipol Başakşehir
|16
|10
|6
|0
|31
|11
|36
|2- Beşiktaş
|16
|10
|5
|1
|28
|13
|35
|3- Galatasaray
|16
|10
|3
|3
|30
|16
|33
|4- Fenerbahçe
|16
|9
|4
|3
|34
|12
|31
|5- Bursaspor
|16
|8
|3
|5
|20
|17
|27
|6- Osmanlıspor FK
|16
|6
|8
|2
|21
|16
|26
|7- Torku Konyaspor
|16
|6
|6
|4
|20
|16
|24
|8- Gençlerbirliği
|16
|5
|7
|4
|16
|12
|22
|9- Antalyaspor
|16
|6
|4
|6
|16
|20
|22
|10- Akhisar Bld Spor
|16
|5
|5
|6
|11
|17
|20
|11- Kardemir Karabukspor
|16
|5
|3
|8
|19
|25
|18
|12- Kasımpaşa
|16
|5
|3
|8
|18
|25
|18
|13- Trabzonspor
|16
|5
|3
|8
|12
|20
|18
|14- Alanyaspor
|16
|5
|3
|8
|22
|31
|18
|15- Çaykur Rizespor
|16
|3
|4
|9
|15
|27
|13
|16- Kayserispor
|16
|3
|3
|10
|14
|26
|12
|17- Gaziantepspor
|16
|3
|2
|11
|15
|27
|11
|18- Adanaspor
|16
|2
|4
|10
|13
|24
|10
|20. Hafta Maçları
|05.02.2017 21:00
|Galatasaray
|-
|Kayserispor
|05.02.2017 21:00
|Gaziantepspor
|-
|Adanaspor
|05.02.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Antalyaspor
|05.02.2017 21:00
|Kasımpaşa
|-
|Medipol Başakşehir
|05.02.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Trabzonspor
|05.02.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Gençlerbirliği
|05.02.2017 21:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Çaykur Rizespor
|05.02.2017 21:00
|Bursaspor
|-
|Fenerbahçe
|05.02.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Beşiktaş
|21. Hafta Maçları
|12.02.2017 21:00
|Trabzonspor
|-
|Alanyaspor
|12.02.2017 21:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Gaziantepspor
|12.02.2017 21:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Galatasaray
|12.02.2017 21:00
|Gençlerbirliği
|-
|Torku Konyaspor
|12.02.2017 21:00
|Adanaspor
|-
|Osmanlıspor FK
|12.02.2017 21:00
|Fenerbahçe
|-
|Kasımpaşa
|12.02.2017 21:00
|Kayserispor
|-
|Bursaspor
|12.02.2017 21:00
|Antalyaspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|12.02.2017 21:00
|Beşiktaş
|-
|Akhisar Bld Spor
|22. Hafta Maçları
|19.02.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Medipol Başakşehir
|19.02.2017 21:00
|Kasımpaşa
|-
|Bursaspor
|19.02.2017 21:00
|Gaziantepspor
|-
|Fenerbahçe
|19.02.2017 21:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Kayserispor
|19.02.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Adanaspor
|19.02.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Trabzonspor
|19.02.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Gençlerbirliği
|19.02.2017 21:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Antalyaspor
|19.02.2017 21:00
|Galatasaray
|-
|Beşiktaş
|23. Hafta Maçları
|26.02.2017 21:00
|Bursaspor
|-
|Gaziantepspor
|26.02.2017 21:00
|Kayserispor
|-
|Kasımpaşa
|26.02.2017 21:00
|Gençlerbirliği
|-
|Akhisar Bld Spor
|26.02.2017 21:00
|Adanaspor
|-
|Torku Konyaspor
|26.02.2017 21:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Alanyaspor
|26.02.2017 21:00
|Fenerbahçe
|-
|Osmanlıspor FK
|26.02.2017 21:00
|Beşiktaş
|-
|Çaykur Rizespor
|26.02.2017 21:00
|Antalyaspor
|-
|Galatasaray
|26.02.2017 21:00
|Trabzonspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|24. Hafta Maçları
|05.03.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Medipol Başakşehir
|05.03.2017 21:00
|Galatasaray
|-
|Gençlerbirliği
|05.03.2017 21:00
|Gaziantepspor
|-
|Kasımpaşa
|05.03.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Adanaspor
|05.03.2017 21:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Trabzonspor
|05.03.2017 21:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Antalyaspor
|05.03.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Bursaspor
|05.03.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Fenerbahçe
|05.03.2017 21:00
|Beşiktaş
|-
|Kayserispor
|25. Hafta Maçları
|12.03.2017 21:00
|Adanaspor
|-
|Akhisar Bld Spor
|12.03.2017 21:00
|Bursaspor
|-
|Alanyaspor
|12.03.2017 21:00
|Trabzonspor
|-
|Galatasaray
|12.03.2017 21:00
|Fenerbahçe
|-
|Torku Konyaspor
|12.03.2017 21:00
|Kasımpaşa
|-
|Osmanlıspor FK
|12.03.2017 21:00
|Kayserispor
|-
|Gaziantepspor
|12.03.2017 21:00
|Antalyaspor
|-
|Beşiktaş
|12.03.2017 21:00
|Gençlerbirliği
|-
|Çaykur Rizespor
|12.03.2017 21:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Kardemir Karabukspor
|26. Hafta Maçları
|19.03.2017 21:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Trabzonspor
|19.03.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Gaziantepspor
|19.03.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Fenerbahçe
|19.03.2017 21:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Medipol Başakşehir
|19.03.2017 21:00
|Galatasaray
|-
|Adanaspor
|19.03.2017 21:00
|Beşiktaş
|-
|Gençlerbirliği
|19.03.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Kasımpaşa
|19.03.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Bursaspor
|19.03.2017 21:00
|Antalyaspor
|-
|Kayserispor
|27. Hafta Maçları
|02.04.2017 20:00
|Adanaspor
|-
|Çaykur Rizespor
|1. Hafta Maçları
|19.08.2016 21:45
|Adanaspor
|1 - 2
|Bursaspor
|20.08.2016 19:30
|Trabzonspor
|2 - 0
|Kasımpaşa
|20.08.2016 19:30
|Çaykur Rizespor
|1 - 1
|Torku Konyaspor
|20.08.2016 21:45
|Beşiktaş
|4 - 1
|Alanyaspor
|21.08.2016 19:30
|Gençlerbirliği
|2 - 0
|Gaziantepspor
|21.08.2016 19:30
|Kayserispor
|0 - 2
|Akhisar Bld Spor
|21.08.2016 21:45
|Medipol Başakşehir
|1 - 0
|Fenerbahçe
|21.08.2016 21:45
|Antalyaspor
|0 - 0
|Osmanlıspor FK
|22.08.2016 21:45
|Galatasaray
|1 - 0
|Kardemir Karabukspor
|2. Hafta Maçları
|26.08.2016 21:45
|Torku Konyaspor
|2 - 2
|Beşiktaş
|26.08.2016 21:45
|Alanyaspor
|2 - 1
|Antalyaspor
|27.08.2016 19:30
|Kasımpaşa
|1 - 1
|Adanaspor
|27.08.2016 21:45
|Gaziantepspor
|1 - 0
|Trabzonspor
|27.08.2016 21:45
|Akhisar Bld Spor
|1 - 3
|Galatasaray
|28.08.2016 19:30
|Kardemir Karabukspor
|3 - 0
|Çaykur Rizespor
|28.08.2016 19:30
|Bursaspor
|0 - 2
|Medipol Başakşehir
|28.08.2016 21:45
|Fenerbahçe
|3 - 3
|Kayserispor
|28.08.2016 21:45
|Osmanlıspor FK
|2 - 2
|Gençlerbirliği
|3. Hafta Maçları
|10.09.2016 17:00
|Medipol Başakşehir
|3 - 1
|Kasımpaşa
|10.09.2016 19:00
|Kayserispor
|1 - 1
|Galatasaray
|10.09.2016 20:00
|Adanaspor
|0 - 0
|Gaziantepspor
|10.09.2016 20:00
|Gençlerbirliği
|0 - 0
|Alanyaspor
|10.09.2016 21:15
|Beşiktaş
|3 - 1
|Kardemir Karabukspor
|11.09.2016 17:00
|Çaykur Rizespor
|1 - 0
|Akhisar Bld Spor
|11.09.2016 17:00
|Trabzonspor
|0 - 2
|Osmanlıspor FK
|11.09.2016 20:00
|Fenerbahçe
|0 - 1
|Bursaspor
|11.09.2016 20:00
|Antalyaspor
|1 - 3
|Torku Konyaspor
|4. Hafta Maçları
|16.09.2016 19:00
|Kardemir Karabukspor
|3 - 2
|Antalyaspor
|16.09.2016 20:00
|Bursaspor
|3 - 1
|Kayserispor
|17.09.2016 18:00
|Alanyaspor
|3 - 0
|Trabzonspor
|17.09.2016 20:30
|Galatasaray
|2 - 0
|Çaykur Rizespor
|18.09.2016 17:00
|Torku Konyaspor
|1 - 1
|Gençlerbirliği
|18.09.2016 17:00
|Osmanlıspor FK
|1 - 0
|Adanaspor
|18.09.2016 19:30
|Gaziantepspor
|0 - 1
|Medipol Başakşehir
|18.09.2016 20:00
|Akhisar Bld Spor
|0 - 2
|Beşiktaş
|19.09.2016 20:00
|Kasımpaşa
|1 - 5
|Fenerbahçe
|5. Hafta Maçları
|23.09.2016 20:00
|Antalyaspor
|0 - 0
|Akhisar Bld Spor
|24.09.2016 13:30
|Medipol Başakşehir
|2 - 2
|Osmanlıspor FK
|24.09.2016 16:00
|Trabzonspor
|1 - 0
|Torku Konyaspor
|24.09.2016 20:00
|Beşiktaş
|2 - 2
|Galatasaray
|25.09.2016 13:30
|Kayserispor
|2 - 1
|Çaykur Rizespor
|25.09.2016 16:00
|Bursaspor
|1 - 0
|Kasımpaşa
|25.09.2016 19:00
|Fenerbahçe
|2 - 1
|Gaziantepspor
|25.09.2016 19:00
|Gençlerbirliği
|2 - 0
|Kardemir Karabukspor
|26.09.2016 20:00
|Adanaspor
|3 - 2
|Alanyaspor
|6. Hafta Maçları
|30.09.2016 20:00
|Akhisar Bld Spor
|0 - 0
|Gençlerbirliği
|01.10.2016 16:00
|Kasımpaşa
|3 - 1
|Kayserispor
|01.10.2016 16:00
|Kardemir Karabukspor
|4 - 0
|Trabzonspor
|01.10.2016 19:00
|Gaziantepspor
|3 - 2
|Bursaspor
|01.10.2016 19:00
|Çaykur Rizespor
|0 - 1
|Beşiktaş
|02.10.2016 16:00
|Galatasaray
|3 - 1
|Antalyaspor
|02.10.2016 16:00
|Alanyaspor
|0 - 5
|Medipol Başakşehir
|02.10.2016 19:00
|Osmanlıspor FK
|1 - 1
|Fenerbahçe
|02.10.2016 19:00
|Torku Konyaspor
|1 - 0
|Adanaspor
|7. Hafta Maçları
|15.10.2016 14:00
|Kasımpaşa
|0 - 0
|Gaziantepspor
|15.10.2016 17:00
|Kayserispor
|0 - 1
|Beşiktaş
|15.10.2016 19:30
|Adanaspor
|1 - 2
|Kardemir Karabukspor
|15.10.2016 20:00
|Gençlerbirliği
|0 - 1
|Galatasaray
|16.10.2016 13:30
|Medipol Başakşehir
|1 - 1
|Torku Konyaspor
|16.10.2016 13:30
|Bursaspor
|0 - 0
|Osmanlıspor FK
|16.10.2016 16:00
|Fenerbahçe
|1 - 1
|Alanyaspor
|16.10.2016 19:00
|Trabzonspor
|0 - 0
|Akhisar Bld Spor
|17.10.2016 19:00
|Antalyaspor
|1 - 1
|Çaykur Rizespor
|8. Hafta Maçları
|21.10.2016 19:00
|Çaykur Rizespor
|2 - 1
|Gençlerbirliği
|21.10.2016 20:00
|Gaziantepspor
|1 - 2
|Kayserispor
|22.10.2016 16:00
|Alanyaspor
|0 - 2
|Bursaspor
|22.10.2016 19:00
|Galatasaray
|0 - 1
|Trabzonspor
|22.10.2016 19:00
|Akhisar Bld Spor
|1 - 0
|Adanaspor
|23.10.2016 13:30
|Kardemir Karabukspor
|0 - 2
|Medipol Başakşehir
|23.10.2016 16:00
|Osmanlıspor FK
|1 - 2
|Kasımpaşa
|23.10.2016 19:00
|Beşiktaş
|3 - 0
|Antalyaspor
|24.10.2016 20:00
|Torku Konyaspor
|0 - 1
|Fenerbahçe
|9. Hafta Maçları
|28.10.2016 20:00
|Gençlerbirliği
|1 - 1
|Beşiktaş
|29.10.2016 13:30
|Gaziantepspor
|3 - 1
|Osmanlıspor FK
|29.10.2016 16:00
|Bursaspor
|2 - 0
|Torku Konyaspor
|29.10.2016 19:00
|Adanaspor
|0 - 1
|Galatasaray
|30.10.2016 13:30
|Medipol Başakşehir
|5 - 1
|Akhisar Bld Spor
|30.10.2016 16:00
|Trabzonspor
|2 - 2
|Çaykur Rizespor
|30.10.2016 19:00
|Fenerbahçe
|5 - 0
|Kardemir Karabukspor
|31.10.2016 20:00
|Kasımpaşa
|2 - 1
|Alanyaspor
|31.10.2016 20:00
|Kayserispor
|0 - 1
|Antalyaspor
|10. Hafta Maçları
|04.11.2016 20:00
|Galatasaray
|1 - 2
|Medipol Başakşehir
|05.11.2016 13:30
|Alanyaspor
|4 - 3
|Gaziantepspor
|05.11.2016 16:00
|Kardemir Karabukspor
|0 - 0
|Bursaspor
|05.11.2016 19:00
|Antalyaspor
|1 - 0
|Gençlerbirliği
|05.11.2016 19:00
|Beşiktaş
|2 - 1
|Trabzonspor
|06.11.2016 13:30
|Çaykur Rizespor
|2 - 2
|Adanaspor
|06.11.2016 16:00
|Osmanlıspor FK
|1 - 1
|Kayserispor
|06.11.2016 19:00
|Akhisar Bld Spor
|1 - 3
|Fenerbahçe
|06.11.2016 19:00
|Torku Konyaspor
|2 - 1
|Kasımpaşa
|11. Hafta Maçları
|19.11.2016 13:30
|Gaziantepspor
|0 - 3
|Torku Konyaspor
|19.11.2016 16:00
|Bursaspor
|0 - 0
|Akhisar Bld Spor
|19.11.2016 19:00
|Adanaspor
|1 - 2
|Beşiktaş
|19.11.2016 19:00
|Osmanlıspor FK
|2 - 0
|Alanyaspor
|20.11.2016 14:00
|Kasımpaşa
|2 - 2
|Kardemir Karabukspor
|20.11.2016 14:00
|Kayserispor
|0 - 2
|Gençlerbirliği
|20.11.2016 20:00
|Fenerbahçe
|2 - 0
|Galatasaray
|21.11.2016 19:00
|Medipol Başakşehir
|2 - 1
|Çaykur Rizespor
|21.11.2016 20:00
|Trabzonspor
|0 - 1
|Antalyaspor
|12. Hafta Maçları
|25.11.2016 20:00
|Alanyaspor
|3 - 0
|Kayserispor
|25.11.2016 20:00
|Galatasaray
|3 - 1
|Bursaspor
|26.11.2016 13:30
|Kardemir Karabukspor
|2 - 0
|Gaziantepspor
|26.11.2016 16:00
|Akhisar Bld Spor
|1 - 0
|Kasımpaşa
|26.11.2016 19:00
|Antalyaspor
|1 - 0
|Adanaspor
|26.11.2016 19:00
|Beşiktaş
|1 - 1
|Medipol Başakşehir
|27.11.2016 16:00
|Gençlerbirliği
|0 - 0
|Trabzonspor
|27.11.2016 19:00
|Çaykur Rizespor
|1 - 5
|Fenerbahçe
|28.11.2016 20:00
|Torku Konyaspor
|1 - 1
|Osmanlıspor FK
|13. Hafta Maçları
|03.12.2016 14:00
|Medipol Başakşehir
|2 - 2
|Antalyaspor
|27. Hafta Maçları
|02.04.2017 20:00
|Bursaspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|02.04.2017 20:00
|Fenerbahçe
|-
|Akhisar Bld Spor
|02.04.2017 20:00
|Kasımpaşa
|-
|Torku Konyaspor
|02.04.2017 20:00
|Gaziantepspor
|-
|Alanyaspor
|02.04.2017 20:00
|Kayserispor
|-
|Osmanlıspor FK
|02.04.2017 20:00
|Gençlerbirliği
|-
|Antalyaspor
|02.04.2017 20:00
|Trabzonspor
|-
|Beşiktaş
|02.04.2017 20:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Galatasaray
|28. Hafta Maçları
|09.04.2017 20:00
|Torku Konyaspor
|-
|Gaziantepspor
|09.04.2017 20:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Kasımpaşa
|09.04.2017 20:00
|Gençlerbirliği
|-
|Kayserispor
|09.04.2017 20:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Medipol Başakşehir
|09.04.2017 20:00
|Beşiktaş
|-
|Adanaspor
|09.04.2017 20:00
|Antalyaspor
|-
|Trabzonspor
|09.04.2017 20:00
|Alanyaspor
|-
|Osmanlıspor FK
|09.04.2017 20:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Bursaspor
|09.04.2017 20:00
|Galatasaray
|-
|Fenerbahçe
|29. Hafta Maçları
|16.04.2017 20:00
|Adanaspor
|-
|Antalyaspor
|16.04.2017 20:00
|Fenerbahçe
|-
|Çaykur Rizespor
|16.04.2017 20:00
|Gaziantepspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|16.04.2017 20:00
|Kasımpaşa
|-
|Akhisar Bld Spor
|16.04.2017 20:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Torku Konyaspor
|16.04.2017 20:00
|Kayserispor
|-
|Alanyaspor
|16.04.2017 20:00
|Trabzonspor
|-
|Gençlerbirliği
|16.04.2017 20:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Beşiktaş
|16.04.2017 20:00
|Bursaspor
|-
|Galatasaray
|30. Hafta Maçları
|23.04.2017 20:00
|Antalyaspor
|-
|Medipol Başakşehir
|23.04.2017 20:00
|Galatasaray
|-
|Kasımpaşa
|23.04.2017 20:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Bursaspor
|23.04.2017 20:00
|Gençlerbirliği
|-
|Adanaspor
|23.04.2017 20:00
|Torku Konyaspor
|-
|Alanyaspor
|23.04.2017 20:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Osmanlıspor FK
|23.04.2017 20:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Gaziantepspor
|23.04.2017 20:00
|Beşiktaş
|-
|Fenerbahçe
|23.04.2017 20:00
|Trabzonspor
|-
|Kayserispor
|31. Hafta Maçları
|30.04.2017 20:00
|Adanaspor
|-
|Trabzonspor
|30.04.2017 20:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Gençlerbirliği
|30.04.2017 20:00
|Alanyaspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|30.04.2017 20:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Akhisar Bld Spor
|30.04.2017 20:00
|Kayserispor
|-
|Torku Konyaspor
|30.04.2017 20:00
|Fenerbahçe
|-
|Antalyaspor
|30.04.2017 20:00
|Bursaspor
|-
|Beşiktaş
|30.04.2017 20:00
|Kasımpaşa
|-
|Çaykur Rizespor
|30.04.2017 20:00
|Gaziantepspor
|-
|Galatasaray
|32. Hafta Maçları
|07.05.2017 20:00
|Trabzonspor
|-
|Medipol Başakşehir
|07.05.2017 20:00
|Galatasaray
|-
|Osmanlıspor FK
|07.05.2017 20:00
|Antalyaspor
|-
|Bursaspor
|07.05.2017 20:00
|Kayserispor
|-
|Adanaspor
|07.05.2017 20:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Alanyaspor
|07.05.2017 20:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Gaziantepspor
|07.05.2017 20:00
|Beşiktaş
|-
|Kasımpaşa
|07.05.2017 20:00
|Gençlerbirliği
|-
|Fenerbahçe
|07.05.2017 20:00
|Torku Konyaspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|33. Hafta Maçları
|14.05.2017 20:00
|Bursaspor
|-
|Gençlerbirliği
|14.05.2017 20:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Çaykur Rizespor
|14.05.2017 20:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Kayserispor
|14.05.2017 20:00
|Torku Konyaspor
|-
|Akhisar Bld Spor
|14.05.2017 20:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Adanaspor
|14.05.2017 20:00
|Fenerbahçe
|-
|Trabzonspor
|14.05.2017 20:00
|Kasımpaşa
|-
|Antalyaspor
|14.05.2017 20:00
|Gaziantepspor
|-
|Beşiktaş
|14.05.2017 20:00
|Alanyaspor
|-
|Galatasaray
|34. Hafta Maçları
|21.05.2017 20:00
|Kayserispor
|-
|Medipol Başakşehir
|21.05.2017 20:00
|Antalyaspor
|-
|Gaziantepspor
|21.05.2017 20:00
|Adanaspor
|-
|Fenerbahçe
|21.05.2017 20:00
|Galatasaray
|-
|Torku Konyaspor
|21.05.2017 20:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Alanyaspor
|21.05.2017 20:00
|Beşiktaş
|-
|Osmanlıspor FK
|21.05.2017 20:00
|Gençlerbirliği
|-
|Kasımpaşa
|21.05.2017 20:00
|Trabzonspor
|-
|Bursaspor
|21.05.2017 20:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Kardemir Karabukspor
|13. Hafta Maçları
|03.12.2016 19:00
|Fenerbahçe
|0 - 0
|Beşiktaş
|04.12.2016 13:30
|Alanyaspor
|2 - 3
|Torku Konyaspor
|04.12.2016 16:00
|Osmanlıspor FK
|2 - 1
|Kardemir Karabukspor
|04.12.2016 16:00
|Gaziantepspor
|1 - 2
|Akhisar Bld Spor
|04.12.2016 19:00
|Adanaspor
|0 - 2
|Gençlerbirliği
|04.12.2016 19:00
|Kasımpaşa
|1 - 2
|Galatasaray
|05.12.2016 20:00
|Bursaspor
|2 - 1
|Çaykur Rizespor
|05.12.2016 20:00
|Kayserispor
|0 - 1
|Trabzonspor
|14. Hafta Maçları
|09.12.2016 20:00
|Trabzonspor
|4 - 1
|Adanaspor
|10.12.2016 16:00
|Çaykur Rizespor
|0 - 1
|Kasımpaşa
|10.12.2016 19:00
|Beşiktaş
|2 - 1
|Bursaspor
|10.12.2016 19:00
|Gençlerbirliği
|0 - 0
|Medipol Başakşehir
|11.12.2016 13:30
|Kardemir Karabukspor
|0 - 2
|Alanyaspor
|11.12.2016 16:00
|Akhisar Bld Spor
|1 - 2
|Osmanlıspor FK
|11.12.2016 19:00
|Torku Konyaspor
|1 - 0
|Kayserispor
|11.12.2016 19:00
|Galatasaray
|3 - 1
|Gaziantepspor
|12.12.2016 20:00
|Antalyaspor
|1 - 0
|Fenerbahçe
|15. Hafta Maçları
|17.12.2016 16:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Trabzonspor
|17.12.2016 19:00
|Kasımpaşa
|-
|Beşiktaş
|18.12.2016 13:30
|Kardemir Karabukspor
|-
|Torku Konyaspor
|18.12.2016 13:30
|Gaziantepspor
|-
|Çaykur Rizespor
|18.12.2016 16:00
|Adanaspor
|-
|Kayserispor
|18.12.2016 19:00
|Alanyaspor
|-
|Akhisar Bld Spor
|18.12.2016 19:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Galatasaray
|19.12.2016 20:00
|Bursaspor
|-
|Antalyaspor
|19.12.2016 20:00
|Fenerbahçe
|-
|Gençlerbirliği
|16. Hafta Maçları
|24.12.2016 16:00
|Adanaspor
|-
|Medipol Başakşehir
|24.12.2016 19:00
|Beşiktaş
|-
|Gaziantepspor
|25.12.2016 13:30
|Çaykur Rizespor
|-
|Osmanlıspor FK
|25.12.2016 16:00
|Kayserispor
|-
|Kardemir Karabukspor
|25.12.2016 16:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Torku Konyaspor
|25.12.2016 19:00
|Antalyaspor
|-
|Kasımpaşa
|25.12.2016 19:00
|Galatasaray
|-
|Alanyaspor
|26.12.2016 19:00
|Gençlerbirliği
|-
|Bursaspor
|26.12.2016 20:00
|Trabzonspor
|-
|Fenerbahçe
|17. Hafta Maçları
|08.01.2017 21:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Kayserispor
|08.01.2017 21:00
|Gaziantepspor
|-
|Antalyaspor
|08.01.2017 21:00
|Fenerbahçe
|-
|Adanaspor
|08.01.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Galatasaray
|08.01.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Çaykur Rizespor
|08.01.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Beşiktaş
|08.01.2017 21:00
|Kasımpaşa
|-
|Gençlerbirliği
|08.01.2017 21:00
|Bursaspor
|-
|Trabzonspor
|08.01.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Akhisar Bld Spor
|18. Hafta Maçları
|15.01.2017 21:00
|Fenerbahçe
|-
|Medipol Başakşehir
|15.01.2017 21:00
|Kasımpaşa
|-
|Trabzonspor
|15.01.2017 21:00
|Gaziantepspor
|-
|Gençlerbirliği
|15.01.2017 21:00
|Bursaspor
|-
|Adanaspor
|15.01.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Antalyaspor
|15.01.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Beşiktaş
|15.01.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Çaykur Rizespor
|15.01.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Galatasaray
|15.01.2017 21:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Kayserispor
|19. Hafta Maçları
|22.01.2017 21:00
|Adanaspor
|-
|Kasımpaşa
|22.01.2017 21:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Kardemir Karabukspor
|22.01.2017 21:00
|Beşiktaş
|-
|Torku Konyaspor
|22.01.2017 21:00
|Antalyaspor
|-
|Alanyaspor
|22.01.2017 21:00
|Trabzonspor
|-
|Gaziantepspor
|22.01.2017 21:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Bursaspor
|22.01.2017 21:00
|Kayserispor
|-
|Fenerbahçe
|22.01.2017 21:00
|Gençlerbirliği
|-
|Osmanlıspor FK
|22.01.2017 21:00
|Galatasaray
|-
|Akhisar Bld Spor
|20. Hafta Maçları
|05.02.2017 21:00
|Galatasaray
|-
|Kayserispor
|05.02.2017 21:00
|Gaziantepspor
|-
|Adanaspor
|05.02.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Antalyaspor
|05.02.2017 21:00
|Kasımpaşa
|-
|Medipol Başakşehir
|05.02.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Trabzonspor
|05.02.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Gençlerbirliği
|05.02.2017 21:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Çaykur Rizespor
|05.02.2017 21:00
|Bursaspor
|-
|Fenerbahçe
|05.02.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Beşiktaş
|21. Hafta Maçları
|12.02.2017 21:00
|Trabzonspor
|-
|Alanyaspor
|12.02.2017 21:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Gaziantepspor
|12.02.2017 21:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Galatasaray
|12.02.2017 21:00
|Gençlerbirliği
|-
|Torku Konyaspor
|12.02.2017 21:00
|Adanaspor
|-
|Osmanlıspor FK
|12.02.2017 21:00
|Fenerbahçe
|-
|Kasımpaşa
|12.02.2017 21:00
|Kayserispor
|-
|Bursaspor
|12.02.2017 21:00
|Antalyaspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|12.02.2017 21:00
|Beşiktaş
|-
|Akhisar Bld Spor
|22. Hafta Maçları
|19.02.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Medipol Başakşehir
|19.02.2017 21:00
|Kasımpaşa
|-
|Bursaspor
|19.02.2017 21:00
|Gaziantepspor
|-
|Fenerbahçe
|19.02.2017 21:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Kayserispor
|19.02.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Adanaspor
|19.02.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Trabzonspor
|19.02.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Gençlerbirliği
|19.02.2017 21:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Antalyaspor
|19.02.2017 21:00
|Galatasaray
|-
|Beşiktaş
|23. Hafta Maçları
|26.02.2017 21:00
|Bursaspor
|-
|Gaziantepspor
|26.02.2017 21:00
|Kayserispor
|-
|Kasımpaşa
|26.02.2017 21:00
|Gençlerbirliği
|-
|Akhisar Bld Spor
|26.02.2017 21:00
|Adanaspor
|-
|Torku Konyaspor
|26.02.2017 21:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Alanyaspor
|26.02.2017 21:00
|Fenerbahçe
|-
|Osmanlıspor FK
|26.02.2017 21:00
|Beşiktaş
|-
|Çaykur Rizespor
|26.02.2017 21:00
|Antalyaspor
|-
|Galatasaray
|26.02.2017 21:00
|Trabzonspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|24. Hafta Maçları
|05.03.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Medipol Başakşehir
|05.03.2017 21:00
|Galatasaray
|-
|Gençlerbirliği
|05.03.2017 21:00
|Gaziantepspor
|-
|Kasımpaşa
|05.03.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Adanaspor
|05.03.2017 21:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Trabzonspor
|05.03.2017 21:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Antalyaspor
|05.03.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Bursaspor
|05.03.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Fenerbahçe
|05.03.2017 21:00
|Beşiktaş
|-
|Kayserispor
|25. Hafta Maçları
|12.03.2017 21:00
|Adanaspor
|-
|Akhisar Bld Spor
|12.03.2017 21:00
|Bursaspor
|-
|Alanyaspor
|12.03.2017 21:00
|Trabzonspor
|-
|Galatasaray
|12.03.2017 21:00
|Fenerbahçe
|-
|Torku Konyaspor
|12.03.2017 21:00
|Kasımpaşa
|-
|Osmanlıspor FK
|12.03.2017 21:00
|Kayserispor
|-
|Gaziantepspor
|12.03.2017 21:00
|Antalyaspor
|-
|Beşiktaş
|12.03.2017 21:00
|Gençlerbirliği
|-
|Çaykur Rizespor
|12.03.2017 21:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Kardemir Karabukspor
|26. Hafta Maçları
|19.03.2017 21:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Trabzonspor
|19.03.2017 21:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Gaziantepspor
|19.03.2017 21:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Fenerbahçe
|19.03.2017 21:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Medipol Başakşehir
|19.03.2017 21:00
|Galatasaray
|-
|Adanaspor
|19.03.2017 21:00
|Beşiktaş
|-
|Gençlerbirliği
|19.03.2017 21:00
|Alanyaspor
|-
|Kasımpaşa
|19.03.2017 21:00
|Torku Konyaspor
|-
|Bursaspor
|19.03.2017 21:00
|Antalyaspor
|-
|Kayserispor
|27. Hafta Maçları
|02.04.2017 20:00
|Adanaspor
|-
|Çaykur Rizespor
|02.04.2017 20:00
|Bursaspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|02.04.2017 20:00
|Fenerbahçe
|-
|Akhisar Bld Spor
|02.04.2017 20:00
|Kasımpaşa
|-
|Torku Konyaspor
|02.04.2017 20:00
|Gaziantepspor
|-
|Alanyaspor
|02.04.2017 20:00
|Kayserispor
|-
|Osmanlıspor FK
|02.04.2017 20:00
|Gençlerbirliği
|-
|Antalyaspor
|02.04.2017 20:00
|Trabzonspor
|-
|Beşiktaş
|02.04.2017 20:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Galatasaray
|28. Hafta Maçları
|09.04.2017 20:00
|Torku Konyaspor
|-
|Gaziantepspor
|09.04.2017 20:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Kasımpaşa
|09.04.2017 20:00
|Gençlerbirliği
|-
|Kayserispor
|09.04.2017 20:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Medipol Başakşehir
|09.04.2017 20:00
|Beşiktaş
|-
|Adanaspor
|09.04.2017 20:00
|Antalyaspor
|-
|Trabzonspor
|09.04.2017 20:00
|Alanyaspor
|-
|Osmanlıspor FK
|09.04.2017 20:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Bursaspor
|09.04.2017 20:00
|Galatasaray
|-
|Fenerbahçe
|29. Hafta Maçları
|16.04.2017 20:00
|Adanaspor
|-
|Antalyaspor
|16.04.2017 20:00
|Fenerbahçe
|-
|Çaykur Rizespor
|16.04.2017 20:00
|Gaziantepspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|16.04.2017 20:00
|Kasımpaşa
|-
|Akhisar Bld Spor
|16.04.2017 20:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Torku Konyaspor
|16.04.2017 20:00
|Kayserispor
|-
|Alanyaspor
|16.04.2017 20:00
|Trabzonspor
|-
|Gençlerbirliği
|16.04.2017 20:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Beşiktaş
|16.04.2017 20:00
|Bursaspor
|-
|Galatasaray
|30. Hafta Maçları
|23.04.2017 20:00
|Antalyaspor
|-
|Medipol Başakşehir
|23.04.2017 20:00
|Galatasaray
|-
|Kasımpaşa
|23.04.2017 20:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Bursaspor
|23.04.2017 20:00
|Gençlerbirliği
|-
|Adanaspor
|23.04.2017 20:00
|Torku Konyaspor
|-
|Alanyaspor
|23.04.2017 20:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Osmanlıspor FK
|23.04.2017 20:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Gaziantepspor
|23.04.2017 20:00
|Beşiktaş
|-
|Fenerbahçe
|23.04.2017 20:00
|Trabzonspor
|-
|Kayserispor
|31. Hafta Maçları
|30.04.2017 20:00
|Adanaspor
|-
|Trabzonspor
|30.04.2017 20:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Gençlerbirliği
|30.04.2017 20:00
|Alanyaspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|30.04.2017 20:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Akhisar Bld Spor
|30.04.2017 20:00
|Kayserispor
|-
|Torku Konyaspor
|30.04.2017 20:00
|Fenerbahçe
|-
|Antalyaspor
|30.04.2017 20:00
|Bursaspor
|-
|Beşiktaş
|30.04.2017 20:00
|Kasımpaşa
|-
|Çaykur Rizespor
|30.04.2017 20:00
|Gaziantepspor
|-
|Galatasaray
|32. Hafta Maçları
|07.05.2017 20:00
|Trabzonspor
|-
|Medipol Başakşehir
|07.05.2017 20:00
|Galatasaray
|-
|Osmanlıspor FK
|07.05.2017 20:00
|Antalyaspor
|-
|Bursaspor
|07.05.2017 20:00
|Kayserispor
|-
|Adanaspor
|07.05.2017 20:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Alanyaspor
|07.05.2017 20:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Gaziantepspor
|07.05.2017 20:00
|Beşiktaş
|-
|Kasımpaşa
|07.05.2017 20:00
|Gençlerbirliği
|-
|Fenerbahçe
|07.05.2017 20:00
|Torku Konyaspor
|-
|Kardemir Karabukspor
|33. Hafta Maçları
|14.05.2017 20:00
|Bursaspor
|-
|Gençlerbirliği
|14.05.2017 20:00
|Osmanlıspor FK
|-
|Çaykur Rizespor
|14.05.2017 20:00
|Kardemir Karabukspor
|-
|Kayserispor
|14.05.2017 20:00
|Torku Konyaspor
|-
|Akhisar Bld Spor
|14.05.2017 20:00
|Medipol Başakşehir
|-
|Adanaspor
|14.05.2017 20:00
|Fenerbahçe
|-
|Trabzonspor
|14.05.2017 20:00
|Kasımpaşa
|-
|Antalyaspor
|14.05.2017 20:00
|Gaziantepspor
|-
|Beşiktaş
|14.05.2017 20:00
|Alanyaspor
|-
|Galatasaray
|34. Hafta Maçları
|21.05.2017 20:00
|Kayserispor
|-
|Medipol Başakşehir
|21.05.2017 20:00
|Antalyaspor
|-
|Gaziantepspor
|21.05.2017 20:00
|Adanaspor
|-
|Fenerbahçe
|21.05.2017 20:00
|Galatasaray
|-
|Torku Konyaspor
|21.05.2017 20:00
|Çaykur Rizespor
|-
|Alanyaspor
|21.05.2017 20:00
|Beşiktaş
|-
|Osmanlıspor FK
|21.05.2017 20:00
|Gençlerbirliği
|-
|Kasımpaşa
|21.05.2017 20:00
|Trabzonspor
|-
|Bursaspor
|21.05.2017 20:00
|Akhisar Bld Spor
|-
|Kardemir Karabukspor
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