AmatÃ¶r KulÃ¼p BaÅŸkanÄ±ndan amatÃ¶r sevdalÄ±l arÄ±na destek

Didimâ€™deki amatÃ¶r takÄ±mlarÄ±n karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± sentetik sahanÄ±n tribÃ¼nlerinin Ã¼stÃ¼, Didimspor AsbaÅŸkanÄ± Deniz Polat tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±larak kullanÄ±ma sunuldu.

AydÄ±n Ä°l GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yaptÄ±rÄ±lan ve daha sonra kullanÄ±mÄ± Didim Belediyesine geÃ§en ve Belediye tarafÄ±ndan aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± yapÄ±larak tribÃ¼nleri konulan sentetik sahaya duyarlÄ± iÅŸadamÄ± katkÄ± saÄŸladÄ±.

AynÄ± zamanda AydÄ±n amatÃ¶r kÃ¼me takÄ±mlarÄ±nda Didimsporâ€™un asbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Deniz Polat ilÃ§edeki hemen hemen tÃ¼m amatÃ¶r mÃ¼sabakalarÄ±n ve antrenman Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sahanÄ±n tribÃ¼nlerinin Ã¼stÃ¼nÃ¼n kapatÄ±lmasÄ± saÄŸladÄ±.

Liglerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ zamanlarda mevsimsel yaÄŸÄ±ÅŸlardan ve aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklardan dolayÄ± seyircilerin maÄŸdur olmamasÄ± noktasÄ±nda atÄ±lan bu adÄ±m sporseverleri de memnun etti.

Deniz Polat hem kendi takÄ±mlarÄ± hem de Didimâ€™deki tÃ¼m takÄ±mlarÄ±n seyircileri bu tribÃ¼n yÃ¼zÃ¼nden maÃ§ seyretmeye gelmediÄŸini tespit ettikten sonra Ã¼stÃ¼ kapalÄ± bir tribÃ¼n yapmak istediklerini yetkili mercilere ilettiklerini sÃ¶yledi. Polat ardÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan tribÃ¼nÃ¼n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. (Ä°HA)