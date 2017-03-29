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29 Mart 2017
Spor

ADÃœâ€™nÃ¼n milli Ã¶ÄŸrencisi Ã–zdeveci Avrupa ÅŸampiyonu oldu

Adnan Menderes Ãœniversitesi AntrenÃ¶rlÃ¼k EÄŸitimi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ 2. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Osman Can Ã–zdeveci, Avrupa Atmalar KupasÄ±â€™nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde U23 Erkekler GÃ¼lle Atma mÃ¼cadelesinde ikinci kez ÅŸampiyon oldu.
Avrupaâ€™daki ilk yarÄ±ÅŸmasÄ± olan Avrupa Atmalar KÄ±ÅŸ KupasÄ±â€™nÄ±n ilk mÃ¼sabakalarÄ± Ä°spanyaâ€™ya baÄŸlÄ± Kanarya AdalarÄ±â€™nda bulunan Gran Canaria kentinde yapÄ±ldÄ±.

BÃ¼yÃ¼kler ve U23 yaÅŸ gruplarÄ±nda dÃ¶rt atma branÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen turnuvanÄ±n 17. Edisyonunda mÃ¼cadele eden ADÃœ AntrenÃ¶rlÃ¼k EÄŸitimi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ 2. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Osman Can Ã–zdeveci, Avrupa Atmalar KupasÄ±â€™nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde U23 erkekler gÃ¼lle atma mÃ¼cadelesinde adÄ±nÄ± Ã¼st Ã¼ste ikinci kez ÅŸampiyonluÄŸa yazdÄ±rdÄ±.
GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Aradâ€™da Avrupa Atmalar KupasÄ± birincisi olan Osman Can Ã–zdeveci, Ä°spanyaâ€™nÄ±n Gran Canaria kentindeki yarÄ±ÅŸmada unvanÄ±nÄ± korumayÄ± baÅŸardÄ±.

21 yaÅŸÄ±ndaki Ã–zdeveci, 19.61â€™lik derecesiyle en yakÄ±n rakibine bir metre fark yaparak zirveye Ã§Ä±karken, aynÄ± zamanda ÅŸampiyona rekorunu da kÄ±rdÄ±.
Osman Can Ã–zdeveci, bÃ¶ylece geÃ§en ay Alanyaâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi 19.83â€™lÃ¼k TÃ¼rkiye U23 rekorundan sonra en iyi ikinci performansÄ±na imza atmÄ±ÅŸ oldu. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  BaÅŸak Koleji final vizesi iÃ§in Konya'da
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