20 ilden 244 satranç ustası Söke’de buluştu

Söke, ulusal boyutta satranç turnuvasına bir kez daha ev sahipliği yapıyor.

Söke Belediyesi Remzi Zeytinoğlu Satranç Turnuvası’nın 8.’si yapılıyor.

Söke Belediyesi tarafından düzenlenen, Sökeli iş adamlarından Suat ve Bülent Zeytinoğlu tarafından desteklenen ve Remzi Zeytinoğlu adına yapılan Ulusal Satranç Turnuvası başladı.

Söke TAYEM’de yapılan satranç turnuvasına her yıl olduğu gibi bu yıl oldukça yoğun ilgi var.

Türkiye Satranç Federasyonu’nun programında da yer alan satranç turnuvası Isparta, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Tekirdağ, Çanakkale, Manisa, Muğla, Antalya, Denizli, Samsun, Siirt, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Konya, Balıkesir, Düzce, Burdur ve Osmaniye gibi Türkiye’nin çeşitli yerlerinden toplam 244 sporcuyu ağırlıyor.

4 kategoride gerçekleştirilecek çekişmeli müsabakaların oynanacağı 8. Söke Belediyesi Remzi Zeytinoğlu Satranç Turnuvası 11 Haziran Pazar günü ödül töreni sona erecek.

Turnuvada açılış konuşmasını yapan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Bu işe gönül vermiş ve turnuvanın devamlılığını sağlamak adına katkı sağlamış başta Zeytinoğlu Ailesi’ne, Söke’de satrancın belirli bir yere gelmesinde ve ülke çapında bir organizasyona dönüşmesinde katkı sağlayan Satranç Federasyonu Söke Temsilcisi Levent Yıldız’a çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen konuklarımızı Sökemizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Geleceği planlamayı da içeren, matematikten coğrafyaya büyün alanlarda sizleri geliştirecek olan bir olayın içinde olmanız gerçekten çok güzel. Satranca gönül verenleri kutluyorum. Özellikle il ve ilçe dışında gelmiş misafirlerimize hoş geldiniz diyorum” dedi.

Satranç turnuvasının açılış törenine konuk olan Sökeli hayırsever Güngör Pura da yaptığı kısa konuşmayla turnuvaya katılanları selamladı.

Konuşmaların ardından 8. Söke Belediyesi Remzi Zeytinoğlu Satranç Turnuvası’nın açılış hamlesi Söke Kaymakamı Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Toyran ve Sökeli hayırsever Güngör Pura tarafından yapıldı.

Turnuvanın açılış töreninde turnuvanın destekçileri Suat ve Bülent Zeytinoğlu, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Levent Tuna, Söke Ticaret Odası Başkanı ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Haluk Kutlay, Söke İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Şimşek, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü A. Turan Günen de bulundu. İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: GERMENCİK BELEDİYESİ FİLEDE ŞAMPİYON Turnuvanın açılış töreninde turnuvanın destekçileri Suat ve Bülent Zeytinoğlu, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Levent Tuna, Söke Ticaret Odası Başkanı ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Haluk Kutlay, Söke İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Şimşek, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü A. Turan Günen de bulundu.

(İHA)